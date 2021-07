https://mundo.sputniknews.com/20210715/messi-seat-y-el-gobierno-argentino-por-que-hay-32-respiradores-abandonados-1114151319.html

Messi, Seat y el Gobierno argentino: ¿por qué hay 32 respiradores 'abandonados'?

Messi, Seat y el Gobierno argentino: ¿por qué hay 32 respiradores 'abandonados'?

Los medios argentinos se están haciendo un festín con la historia de 32 respiradores que fueron donados por la Fundación Leo Messi a centros médicos de...

américa latina

covid-19

lionel messi

La historia comienza en agosto de 2020 cuando la fundación del capitán de la selección argentina donó 32 respiradores, la primera tanda de un total de 50 equipos, para atender la emergencia sanitaria que sufría la ciudad por la pandemia del coronavirus."En la actualidad, el pico más elevado de la pandemia se encuentra en América, y en Argentina el sistema sanitario corre el riesgo de colapsar por la falta de respiradores para ayudar a los enfermos de mayor gravedad", remarcó la fundación en el momento de la donación en un escueto comunicado.Desde entonces, los 32 respiradores continúan en el aeropuerto de la ciudad santafesina a la espera de una luz verde sanitaria que permita su distribución y uso.La Copa América y la foto con Fernández que no ocurrióLos respiradores abandonados se volvieron noticia en la antesala de la Copa América. Cuando la selección argentina se consagró campeona al vencer a Brasil en el Maracaná, la indignación mediática por los respiradores creció exponencialmente.Al volver a Buenos Aires, los jugadores y el cuerpo técnico no fueron recibidos oficialmente por ninguna autoridad. El presidente, Alberto Fernández, se limitó a un tuit: "Quiero felicitar y abrazar a nuestro inmenso plantel por llevar al país a lo más alto. El pueblo argentino siempre recordará que, en tiempos de dolor, sembraron la ilusión y nos dieron una enorme alegría. ¡Vamos Argentina!".Frente a este escenario, las teorías conspirativas no se hicieron esperar. Buena parte de los medios hegemónicos que apuntan constantemente contra el Gobierno nacional instalaron la idea de que el mandatario no había recibido a la selección por una negativa del propio Messi. Explicaban que la estrella del Barcelona estaba enojada por su donación sanitaria que había quedado "abandonada" en un depósito mientras Argentina llegaba a los 100.000 muertos por COVID-19.Pese a que desde la Casa Rosada indicaron que el encuentro no se había producido por "razones sanitarias", el supuesto desplante y enojo del capitán de la albiceleste fue reproducido hasta el hartazgo.¿Por qué no se usan los respiradores donados por Messi?La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) ya había aclarado el 9 de junio que el equipamiento médico para luchar contra el COVID-19 continuaba en el depósito porque la institución benéfica "no presentó la documentación necesaria" para el ingreso al país.Según publicó Télam en aquel entonces, el organismo descentralizado que depende del Ministerio de Salud informó que los respiradores donados "son prototipos que no cuentan con el certificado de libre venta emitido por la autoridad sanitaria de origen".Además, la Anmat señaló que "la solicitud de ingreso iniciada por el receptor de la donación ingresó en agosto del año 2020" y durante "el mismo mes se indicó la documentación faltante y desde ese momento no se ha recibido ninguna nueva información".El organismo oficial advierte que "más allá de la buena intención por parte de los donantes, estos no deben enviar ninguna donación sin previa consulta y conformidad del Instituto Nacional de Productos Médicos, a fin de evitar inconvenientes y gastos innecesarios".Sin embargo, lo que parecía que pondría paños fríos al escándalo, terminó generando otro y sumando a un nuevo protagonista: la automotriz española Seat.¿Qué tiene que ver Seat en todo esto?"Los ventiladores mecánicos que la Fundación Messi envió a Rosario fueron donados a ella por la fábrica automotriz Seat, de España, pero no fueron utilizados en ese país", publicó Télam en referencia al comunicado de Anmat.Un mes más tarde, desde las oficinas de Seat en España llegó una desmentida al comunicado oficial."Estos ventiladores obtuvieron la autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para investigación clínica. Es decir, contaban con la homologación de las autoridades sanitarias españolas para poder usarse en un momento muy específico, como ventiladores de emergencia, cuando no hubiese disponibilidad de respiradores, y únicamente en España", agrega la automotriz."Hemos visto las noticias de Argentina, donde ponen que Seat donó respiradores a la Fundación Messi. Debe tratarse de algún error, ya que nosotros no hemos hecho ninguna donación a esa fundación. Todos los respiradores de emergencia que fabricamos en su día fueron a parar a hospitales de España, con la autorización excepcional del Ministerio de Sanidad que mencionaba antes y con una homologación específica para su utilización hospitalaria, en ese contexto", aclararon desde España.Sin duda, hay algún cabo suelto en el origen de los respiradores y una mala comunicación oficial al respecto. Lo cierto es que los respiradores en cuestión no están aprobados por la Anmat, organismo que hace 11 meses exigió documentación complementaria a la Fundación Leo Messi para proceder con su aprobación y distribución.

