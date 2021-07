https://mundo.sputniknews.com/20210715/los-huerfanos-de-la-pandemia-en-bolivia-comienzan-a-respirar-1114149708.html

Los huérfanos de la pandemia en Bolivia comienzan a respirar

américa latina

covid-19

huérfanos

bolivia

opinión y análisis

En Bolivia, todavía de forma esporádica, comenzaron a divulgarse historias de menores, que tras perder a sus madres y padres a causa de la pandemia, resultaron endeudados con hospitales, imposibilitados de cubrir estas obligaciones y en riesgo de perder sus casas, si es que las tienen.El nuevo elemento de crisis social, en un país en el que gran parte de los 200.000 huérfanos que calculan diversos organismos viven en situación de desamparo, hasta forzados a trabajar, activó las alertas del precario sistema de asistencia pública, como la Defensoría del Pueblo, que acaba de lanzar una iniciativa de protección extraordinaria para los huérfanos de la pandemia.Chiquipa aplaudió el proyecto de Ley de Protección Integral Reforzada a Niñas, Niños y Adolescentes en el Contexto de la Pandemia de covid-19 presentado esta semana al parlamento por la defensora del Pueblo, Nadia Cruz.La defensora dijo en la justificación del proyecto que las medidas de apoyo deberían alcanzar también a jóvenes adultos forzados a asumir papel de padres.Además. refirió en un informe que tiene conocimiento de "casos de hermanos y hermanas mayores de 20, 22 años que ahora están asumiendo roles de padres y madres, con deudas titánicas en los hospitales tras el fallecimiento de sus progenitores, quienes también deben ser incluidos en el alcance de la ley".1.600 huérfanosSolo los niños y adolescentes que quedaron huérfanos a causa de la pandemia en el último año serían unos 1.600, dijo la defensora Cruz, advirtiendo que ésa era solo una "estimación" porque no había registros oficiales confiables.Además, explicó que esa cifra resulta de un cálculo estadístico que consideraba la cantidad de mujeres en edad fértil fallecidas en el último año a causa de la pandemia y aplicando la tasa global de fecundidad, que en Bolivia es de 2,9 nacimientos por mujer.La defensora explicó que la primera medida del régimen de protección especial que prevé la ley será la creación de un registro oficial de huérfanos por covid-19, a cargo del Ministerio de Justicia y con uso de diversas fuentes.En Bolivia, la pandemia causó más de 17.000 muertes hasta esta semana, según las cifras oficiales de Salud, pero diversos reportes que toman en cuenta datos del Registro Cívico calculan que el número real de víctimas fatales de covid-19 sería al menos el doble.Seis beneficiosLa ley propone seis beneficios extraordinarios para los nuevos huérfanos:Afirmó que "es necesario que el Estado intervenga con medidas reforzadas para garantizar el bienestar y el cuidado de esta población, más aún cuando se encuentran en un estado de desprotección y mayor vulnerabilidad por la pérdida de su padres o madres a causa del covid-19".La defensora añadió que la creación de un bono económico general para los huérfanos es otra medida sugerida, que debe ser sometida a estudios técnicos y financieros por parte del Gobierno.Chiquipa, de la Asociación de Pacientes y Voluntarios, dijo que este grupo asistirá al trámite parlamentario de la ley y exigirá su rápida aprobación.Además, informó que aparte de un eventual bono, los beneficios no deberían provocar oposición porque no requerirían grandes gastos extraordinarios sino solo un mejor uso de las instituciones y los recursos existentes.

Carlos Quiroga

Carlos Quiroga

covid-19, huérfanos, bolivia, opinión y análisis