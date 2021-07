https://mundo.sputniknews.com/20210715/la-canciller-de-sudan-espera-que-el-parlamento-ratifique-pronto-el-acuerdo-sobre-centro-naval-ruso-1114123512.html

La canciller de Sudán espera que el Parlamento ratifique pronto el acuerdo sobre centro naval ruso

La canciller de Sudán espera que el Parlamento ratifique pronto el acuerdo sobre centro naval ruso

MOSCÚ (Sputnik) — La ministra de Exteriores de Sudán, Mariam Sadeq Mahdi, expresó la esperanza de que el Parlamento ratificaría el acuerdo sobre un centro... 15.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-15T07:59+0000

2021-07-15T07:59+0000

2021-07-15T08:09+0000

internacional

sudán

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/105982/21/1059822162_0:0:3272:1841_1920x0_80_0_0_17c31617c9eeda3cd3aadae8b91dbb05.jpg

"No puedo dar fechas exactas. Esperamos que eso ocurra tan pronto como sea posible. Seguimos los procedimientos existentes", dijo la canciller a Sputnik.Agregó que el Gobierno de Sudán está examinando el documento.La diplomática indicó que Sudán está interesado en la ayuda militar rusa y en el desarrollo conjunto de la infraestructura y es uno de los motivos para acoger en su territorio un centro naval de la Armada rusa.Sudán no siente presiones por parte de potencias extranjeras tras decisión de acoger un centro naval ruso, aseguró la ministra.“Somos absolutamente independientes y partimos de los intereses de los sudaneses, tanto militares como civiles”, aseveró.Antes, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, envió a la Duma de Estado para su ratificación el acuerdo con Sudán para crear un centro logístico naval ruso en el mar Rojo.Según el documento, el funcionamiento y la financiación del centro estarán a cargo de la parte rusa, el número del personal no excederá los 300 militares y a un mismo tiempo no podrán estar más de cuatro buques de la Federación de Rusia.

https://mundo.sputniknews.com/20210602/embajador-ruso-la-presencia-militar-de-rusia-en-sudan-reviste-un-caracter-limitado-1112797003.html

sudán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sudán, rusia