https://mundo.sputniknews.com/20210715/haiti-una-tierra-marcada-por-un-amargo-destino-1114129419.html

Haití, una tierra marcada por un amargo destino

Haití, una tierra marcada por un amargo destino

Haití parece un país maldito. Ha sido perseguido por los dioses prácticamente, desde su fundación revolucionaria allá a comienzos del siglo XIX, hasta su... 15.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-15T12:59+0000

2021-07-15T12:59+0000

2021-07-15T13:00+0000

firmas

américa latina

haití

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/1114128178_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_ef2d2142aa4af08c12c4d858ceff1575.jpg

Pero, ¿qué han podido hacer los haitianos para merecer tan amargo destino? Simplemente soñar con su independencia y prosperidad.Tres proezas en unaAprovechando los aíres frescos de reforma y libertad que llegaban de Europa tras el triunfo de la Revolución Francesa, los negros y mulatos de la entonces colonia francesa de Saint-Domingue se alzaron en 1791 contra la esclavitud fomentada por los colonos blancos que explotaban plantaciones de azúcar y tabaco. Gracias a la ayuda militar de los ingleses, las tropas de la metrópoli fueron derrotadas a finales de 1803. La declaración de independencia se proclamó el día de Año Nuevo de 1804, lo que convirtió a Haití en el primer país libre de América Latina, el primer Estado poscolonial liderado por negros de todo el mundo, y la única nación cuya independencia se obtuvo como parte de una exitosa rebelión de esclavos. Tres proezas en una.Los combates esquilmaron la economía de un territorio que necesitaba ser reconstruido, algo que no llegó de verdad porque Francia siguió porfiando por aquella parte del Caribe e intentando recuperarla. Tuvieron que pasar 20 años para que el rey francés Carlos X emitiera, en 1825, una real ordenanza que declaraba que Francia reconocería la independencia de Haití, pero solo al precio de 150 millones de francos, es decir, 10 veces la cantidad que Estados Unidos había pagado por el territorio de Luisiana. La suma estaba destinada a compensar a los colonos franceses por la pérdida de ingresos derivados de la esclavitud.El precio de la independenciaEsa enorme 'indemnización' lastró la capacidad de la nueva nación para desarrollarse y crecer. La cantidad era absurda, pues representaba más de diez veces el presupuesto anual de Haití. Los haitianos se endeudaron hasta las cejas y no pudieron pagar a tiempo los préstamos que se extendieron nada menos que hasta el año 1947.Las evaluaciones contemporáneas, además, revelan que, con los intereses de todos los préstamos, el pueblo haitiano terminó pagando más del doble del valor de las reclamaciones de los colonos. Incluso el conocido economista francés Thomas Piketty reconoció que Francia debería devolver al menos 28.000 millones de dólares a Haití en concepto de restitución.Y una investigación realizada en 2008 sostiene que la llamada Deuda de la Independencia y el consiguiente drenaje del tesoro haitiano fueron directamente responsables no solo de la falta de fondos para la educación ciudadana durante el siglo XX, sino también de la falta de atención médica y de la incapacidad del país para desarrollar una mínima infraestructura pública. Esas carencias crónicas devinieron sistémicas y por eso, desde hace décadas, este pequeño país caribeño es el más pobre de todo el continente americano y uno de los menos desarrollados del mundo. Según la estadística oficial internacional, el 84% de la población es pobre o extremadamente pobre.Pero lo peor de toda esta historia es que las tragedias no acabaron ahí. La maldición continuó implacable. Terribles desastres naturales, sangrientos regímenes dictatoriales y ocupaciones extranjeras han venido ocurriendo desde entonces para dar un nuevo zarpazo, de tiempo en tiempo, al incierto futuro de Haití, situado en el tercio occidental de la isla La Española.Azotada por la naturalezaEl emplazamiento geográfico de Haití representa una amenaza permanente durante la época de huracanes, que suele prolongarse desde mayo-junio hasta noviembre, pues se encuentra en una demarcación frecuentemente azotada por esta clase de fenómenos meteorológicos destructivos. La deforestación histórica relacionada con la agricultura esclavista y con la falta de recursos, así como la continua tala ilegal de bosques para conseguir carbón natural, fuente tradicional de energía para los haitianos, han provocado que en Haití los huracanes no encuentren obstáculos naturales, sean mucho más violentos y tengan muchas más consecuencias negativas para la ya castigada población. Y no son solo los huracanes. También están los movimientos telúricos.Las crónicas aún recuerdan los devastadores efectos del terremoto ocurrido el 12 de enero de 2010, considerada la mayor tragedia natural vivida en el hemisferio occidental, con una cifra de muertos y desaparecidos que oscila entre 250.000 y 316.000. El sismo, de una magnitud de 7, tuvo su epicentro no muy lejos de Puerto Príncipe, la capital haitiana, y dejó sin hogar a más de dos millones de personas. El país cuenta con 11 millones de habitantes. La catástrofe atrajo mucha ayuda internacional, pero una década después todo ese dinero no se ve por ninguna parte debido a la fuerte corrupción.La injerencia extranjera también estuvo presente. Haití entró al siglo XX en medio de una creciente atmósfera de inestabilidad política. Se sucedieron varios de golpes de Estado consecutivos y asesinatos políticos en apenas cuatro años. Washington decidió intervenir en el país "para salvaguardar los intereses de sus corporaciones", según dijo el entonces presidente de EEUU, Woodrow Wilson. La invasión se prolongó desde 1915 hasta 1934, pero paradójicamente trajo ciertas mejoras en las infraestructuras.Tampoco han tenido mucha suerte los haitianos con sus dirigentes políticos. Las dictaduras, tan tristemente comunes en América Latina durante el siglo XX, ni siquiera les aportaron a los haitianos una pizca de prosperidad y crecimiento.La ocupación norteamericana fortaleció el papel de Ejército haitiano y su influencia en el mundo de la política. Consecuencia de esa interrelación de fuerzas, fue la llegada a la presidencia, en 1957, de François Duvalier, más conocido como 'Papa Doc', quien se radicalizó hasta transformarse en 1964 en un déspota represor y sangriento, en el creador de unas milicias progubernamentales, los Tonton-Macoutes, que sembraron el terror por todo el país. Duvalier no contribuyó al bienestar popular. Al contrario. Fomentó la parálisis y la pobreza. Instauró un régimen familiar y así su hijo Jean-Claude 'Baby Doc' heredó el poder cuando él falleció en 1971. Su hijo fue finalmente derrocado en 1986 cuando Estados Unidos dejó de prestarle apoyo.Por desgracia, el magnicidio del presidente Jovenel Moise, perpetrado el pasado 7 de julio, no es más que el (pen)último capítulo de este desagraciado 'libro negro' haitiano que sigue escribiéndose.LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESAriaMENTE CON LA DE SPUTNIK

https://mundo.sputniknews.com/20191108/1089238980.html

https://mundo.sputniknews.com/20210601/la-deuda-importa-mas-que-la-gente-el-drama-de-4-paises-de-america-latina-1112762714.html

https://mundo.sputniknews.com/20210707/cinco-datos-para-entender-el-torbellino-en-haiti--1113885337.html

haití

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Francisco Herranz https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/105603/17/1056031761_0:573:2848:3421_100x100_80_0_0_338c4f9802c8b86853cd28da2242fa5c.jpg

Francisco Herranz https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/105603/17/1056031761_0:573:2848:3421_100x100_80_0_0_338c4f9802c8b86853cd28da2242fa5c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Francisco Herranz https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/105603/17/1056031761_0:573:2848:3421_100x100_80_0_0_338c4f9802c8b86853cd28da2242fa5c.jpg

firmas, haití