Fatiga y 'niebla mental': cómo saber si padeces covid largo

Cada vez hay más estudios que comprueban que el síndrome pos-covid o long covid es más frecuente de lo que se creía y abarca una gran variedad de síntomas.

El término long covid, o covid largo, refiere a aquellos síntomas que persisten en los pacientes infectados por coronavirus luego de tres semanas de transcurrida la enfermedad. En algunos casos se prolongan desde meses hasta un año y se estudia si alguna secuela puede llegar a ser definitiva.Según un informe publicado esta semana en la revista científica The Lancet se detectaron 203 síntomas que persistieron hasta por siete meses en las más de 3.000 personas analizadas en 56 países. Algunos de los más comunes fueron fatiga, malestar post-esfuerzo y la llamada 'niebla mental', que implica falta de concentración o pérdida de memoria.La especialista se refirió también al caso particular de los jóvenes no vacunados —propensos a padecer covid largo—, a la escasa relación entre la gravedad de la infección y la persistencia de los síntomas en el tiempo, y a los tratamientos utilizados hasta ahora.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas. En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

