https://mundo.sputniknews.com/20210715/estudio-de-argentina-corrobora-la-alta-eficacia-de-la-vacuna-sputnik-v-contra-el-covid-19-1114146968.html

Estudio de Argentina corrobora la alta eficacia de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19

Estudio de Argentina corrobora la alta eficacia de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19

BUENOS AIRES (Sputnik) — Un estudio realizado por científicos argentinos publicado en la revista 'Cells Reports Medicine' constató que la vacuna Sputnik V... 15.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-15T20:25+0000

2021-07-15T20:25+0000

2021-07-15T20:28+0000

covid-19

investigación

américa latina

sputnik v (vacuna)

argentina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/02/1094300760_0:186:2983:1863_1920x0_80_0_0_3ce07bedb00511c92f179f8d421dfe82.jpg

La investigación, llevada a cabo en la provincia de Buenos Aires (este), revela que el 94% de las personas participantes en el estudio y que no habían estado infectadas previamente desarrolló anticuerpos específicos contra el coronavirus, porcentaje que se elevó al 100% tras inocular la segunda dosis.La publicación también destaca que el volumen de anticuerpos capaces de neutralizar el virus SARS-CoV-2 en personas previamente infectadas que recibieron una sola dosis de la vacuna Sputnik V es 10 veces superior a la de aquellos voluntarios sin infección previa que fueron inmunizados por completo con las dos dosis.El estudio se realizó en 289 trabajadores de la salud que realizan sus labores en siete centros públicos de la provincia de Buenos Aires.De todos estos voluntarios, 62 habían contraído el COVID-19.Infectados y no infectadosEn los voluntarios sin antecedentes de COVID-19, las concentraciones de anticuerpos IgG contra la proteína Spike del virus fue de 104,2 unidades internacionales (UI) por mililitro (ml) después de la primera dosis, mientras que subieron a 787,8 UI/ml después de la segunda dosis.En las personas que tuvieron una infección previa, las concentraciones fueron de 181,1 UI/ml antes de la primera dosis y treparon a 6.356 UI/ml tras la primera dosis.En este mismo grupo, la segunda dosis no produjo aumentos medibles.Los científicos harán un seguimiento de seis meses de personas vacunadas para determinar la evolución de la respuesta inmune y su duración."Debido a la limitación del suministro de vacunas en muchas regiones del mundo, las autoridades sanitarias necesitan con urgencia datos sobre la respuesta inmune a las vacunas para optimizar las estrategias de inmunización", explicó como principal responsable del estudio la bióloga Andrea Gamarnik, jefa del Laboratorio de Virología Molecular del Instituto Leloir e investigadora superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).Argentina consiguió hasta el momento más de 30 millones de vacunas contra el nuevo coronavirus. Sputnik V es la vacuna que más se ha aplicado en el país.En total, más de 20,9 millones de personas ya recibieron la primera dosis de alguna vacuna contra el COVID-19.De todas ellas, 5,1 millones están inmunizadas con las dos, según el Ministerio de Salud, en una población de 45,8 millones de habitantes.

https://mundo.sputniknews.com/20210712/un-estudio-argentino-confirma-que-la-vacuna-sputnik-v-genera-alto-nivel-de-anticuerpos-1114018841.html

https://mundo.sputniknews.com/20210712/argentina-tiene-inmunizadas-a-5-millones-de-personas-contra-el-covid-19-1114024632.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

covid-19, investigación, sputnik v (vacuna), argentina