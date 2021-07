https://mundo.sputniknews.com/20210715/erdogan-se-salvo-de-ser-derrocado-y-asesinado-gracias-a-rusia-1114133961.html

¿Erdogan se salvó de ser derrocado y asesinado gracias a Rusia?

¿Erdogan se salvó de ser derrocado y asesinado gracias a Rusia?

Este 15 de julio Turquía conmemora el quinto aniversario del fallido golpe de Estado de 2016. La intentona se saldó con unos 250 muertos y más de 2.000 heridos... 15.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-15T14:49+0000

2021-07-15T14:49+0000

2021-07-15T14:49+0000

internacional

intento de golpe de estado en turquía

turquía

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108092/37/1080923775_0:0:3480:1958_1920x0_80_0_0_8e8767740597710046250b8e817529b5.jpg

Turquía es un país con un largo historial de golpes de Estado. El Ejército turco tomaba las riendas del país siempre que la democracia estaba en peligro. Las políticas del presidente Recep Tayyip Erdogan, quien a lo largo de los años anteriores empezó a consolidar el poder en sus manos, preocupaban a los militares turcos.Un grupo de oficiales decidió orquestar una intentona golpista para derrocar a Erdogan. Afirmaban que era el único camino para preservar la democracia en el país. Sin embargo, existe otro punto de vista: los golpistas querían usurpar el poder bajo el pretexto de la lucha por la democracia. Es decir, no buscaban salvar al país, sino simplemente hacerse con el poder.Además, a los militares no les gustaba que el presidente Erdogan seguía un rumbo político independiente. Muchos de los golpistas preferían que Turquía desarrollase lazos estrechos con sus socios tradicionales de la OTAN. Pero el dirigente prefirió optar por una cooperación internacional multidimensional, así que estableció buenas relaciones con Rusia y otros países.Según la versión oficial del Gobierno turco, los golpistas estaban directamente vinculados con el predicador turco Fethullah Gulen. Desde los 00 Gulen fue partidario de Erdogan, pero en 2011 sus relaciones personales empezaron a deteriorarse y él se convirtió en uno de los principales enemigos del presidente turco. Gulen está autoexiliado desde 1999 en el estado de Pensilvania, en EEUU.Cuando el golpe de Estado falló las autoridades otomanas responsabilizaron a Gulen de haberlo orquestado. El teólogo tuco negó cualquier vínculo con los golpistas y rechazó la acción. La organización liderada por Gulen se llama Hizmet —el servicio, en turco— y es considerada como terrorista por el Gobierno de Erdogan.Para Ankara los partidarios de Gulen forman parte de la "organización terrorista de Fethullah" (FETO). El fenómeno FETO es muy curioso porque el Movimiento de Gulen —que incluye a FETO— es una denominación genérica que utiliza Ankara para referirse a los grupos que buscan socavar la estabilidad y el fundamento del Estado otomano.Según el Gobierno turco, FETO está involucrado en el funcionamiento de un Estado paralelo. La lucha contra esta organización en Turquía continúa.Momentos decisivosLos servicios de inteligencia rusos presuntamente jugaron un papel clave en los momentos decisivos de la intentona golpista. Según varios informes, gracias a los dispositivos especiales rusos desplegados en Siria los militares rusos informaron al gobierno turco sobre los planes de los golpistas para derrocar y matar al presidente Erdogan.Se afirma que los servicios de inteligencia rusos interceptaron conversaciones de los militares turcos que planeaban usurpar el poder.Curiosamente, dos semanas antes del golpe de Estado Erdogan pidió perdón por el derribo del avión militar ruso que tuvo lugar en noviembre de 2015. A partir de entonces las relaciones entre los dos países empezaron a mejorar y esto posiblemente fue una de las razones por las que Rusia decidió advertir a la cúpula dirigente otomana sobre los planes de los golpistas.Los dos pilotos que fueron responsables del derribo del Su-24 ruso en Siria también participaron en los preparativos para la intentona golpista y luego fueron juzgados.Entretanto, la versión de que Moscú advirtió a Erdogan sobre la amenaza y él decidió abandonar el hotel donde residía durante sus vacaciones no ha sido rechazada oficialmente por las autoridades de ambos países.Esta versión no puede ser confirmada por ahora porque es un asunto muy delicado. La información apareció en 2016 y fue difundida por el medio Fars, que citó a sus fuentes árabes, que, a su vez, citaron a unas fuentes diplomáticas en Ankara.Sí esta información es cierta, Rusia le habría salvado la vida al presidente turco. Erdogan escapó de ser derrocado y hasta asesinado por un pelo. En este caso, debería agradecerle a Rusia por su aporte.Otro momento decisivo que llevó al fracaso de los golpistas fue el discurso que pronunció Erdogan y que fue transmitido en directo por la cadena CNN Turk. El presidente hizo una videollamada a uno de los miembros del equipo del canal y llamó a sus partidarios a salir a las calles para resistir a la toma armada del poder. Muchos salieron a protestar para expresar su apoyo a Erdogan.La cadena CNN Turk sin duda hizo un gran aporte al fracaso de la intentona golpista.Como consecuencia, para la mañana del 16 de julio el golpe ya había fracasado. A raíz de las acciones de los golpistas unos 250 civiles murieron y más de 2.000 resultaron heridos. El 15 de julio se convirtió en una nueva fecha decisiva en la historia contemporánea de Turquía.LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

https://mundo.sputniknews.com/20210715/turquia-conmemora-el-quinto-aniversario-del-fallido-golpe-militar-1114122736.html

https://mundo.sputniknews.com/20210204/ankara-acusa-a-washington-de-estar-detras-del-intento-de-golpe-de-estado-en-turquia-en-2016-1094329366.html

https://mundo.sputniknews.com/20200716/erdogan-califica-el-motin-golpista-de-2016-como-intento-de-ocupar-el-pais-1092101218.html

https://mundo.sputniknews.com/20200217/lider-opositor-turco-denuncia-a-erdogan-ante-los-tribunales-por-relaciones-con-gulen-1090504857.html

Cristian Reye ERDOGAN era objetivo de WASHINGTON al caer ISIS DAESH por Rusia, los servicios de inteligencia con un golpe y muerte de ERDOGAN taparian mucha informacion del grupo terrorista y sus acciones en SIRIA con ayuda de EE.UU. OTAN UE involucrados, la razon de matar a ERDOGAN se explica de esta forma, sin embargo ERDOGAN era parte activa del plan de OBAMA DAESH 2012 no un ajeno, ERDOGAN hasta hoy es y sigue siendo pieza de OTAN EE.UU. para conectar con RUSIA en el area. 0

1

turquía

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Denis Lukyanov https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099915292_2:0:924:922_100x100_80_0_0_62b5a1f4347df35b6621d48f9bcf864c.jpg

Denis Lukyanov https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099915292_2:0:924:922_100x100_80_0_0_62b5a1f4347df35b6621d48f9bcf864c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Denis Lukyanov https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099915292_2:0:924:922_100x100_80_0_0_62b5a1f4347df35b6621d48f9bcf864c.jpg

intento de golpe de estado en turquía, turquía