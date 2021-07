https://mundo.sputniknews.com/20210715/el-primer-ministro-del-libano-presenta-su-dimision-1114134586.html

El primer ministro del Líbano presenta su dimisión

El primer ministro del Líbano presenta su dimisión

BEIRUT (Sputnik) — El primer ministro libanés, Saad Hariri, nombrado en pasado otoño, presentó su dimisión después de que el presidente del país, Michel Aoun...

2021-07-15T15:04+0000

2021-07-15T15:04+0000

2021-07-15T15:04+0000

internacional

saad hariri

líbano

oriente medio

"Es evidente que esta postura no cambiará y no llegaremos a un acuerdo (...) yo presenté la dimisión y me negué a formar el gobierno", dijo Hariri.Precisó que "el presidente pidió cambios que considero fundamentales".Este 14 de julio se informó que Hariri sometió a la consideración del presidente la composición del nuevo gobierno de 24 ministros.El Líbano vive una profunda crisis política y económica desde otoño de 2019.Desde entonces hubo varias dimisiones del Gobierno, incluido el de Saad Hariri, que en octubre de 2020 volvió a ser designado como primer ministro.

líbano

saad hariri, líbano, oriente medio