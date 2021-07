https://mundo.sputniknews.com/20210715/diaz-canel-reitera-llamado-a-la-unidad-la-paz-y-la-solidaridad-entre-cubanos-1114138383.html

Díaz-Canel reitera llamado a la unidad, la paz y la solidaridad entre cubanos

LA HABANA (Sputnik) —El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, hizo un llamado a la unidad, la solidaridad y a la paz ciudadana, después de los disturbios... 15.07.2021, Sputnik Mundo

"Hago un llamado a la solidaridad y a no dejar que el odio se apropie del alma cubana, que es un alma de bondad, cariño y amor. No permitamos que nos desunan los que no quieren lo mejor para nuestra nación ¡Ojo! Lo que hoy cuentan las redes sociales no es nuestra Cuba", escribió el mandatario cubano en su cuenta de Twitter.El 11 de julio estalló en Cuba una manifestación popular en el occidental municipio de San Antonio de los Baños, detonada por la crisis económica y el incremento en los casos de COVID-19, la cual fue replicada luego en otras localidades del país.Las protestas, sin precedentes desde el triunfo en 1959 de una Revolución liderada por Fidel Castro, derivaron en choques con fuerzas del orden y simpatizantes del Gobierno, llamados por el presidente Miguel Díaz-Canel a defender las calles.

