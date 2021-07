https://mundo.sputniknews.com/20210715/como-una-bola-de-nieve-se-multiplican-noticias-falsas-sobre-cuba-1114139906.html

Como una bola de nieve: se multiplican noticias falsas sobre Cuba

Como una bola de nieve: se multiplican noticias falsas sobre Cuba

Como una bola de nieve. De forma exponencial. Así crece la cantidad de bulos sobre los acontecimientos en Cuba. Entre ellos resalta el caso del diario ABC de...

Como una bola de nieve: se multiplican noticias falsas sobre Cuba

Este miércoles el periódico informó sobre la supuesta dimisión del viceministro del Interior, general Jesús Manuel Burón, que según ABC habría decidido luego de "el uso excesivo de la fuerza policial para reprimir las manifestaciones del 11 de julio". Aludía a una manifestación popular que estalló en el municipio occidental de San Antonio de los Baños debido a la crisis económica y el incremento en los casos de COVID-19. Una manifestación que fue replicada luego en otras localidades del país.La noticia de la supuesta dimisión del alto militar había sido confirmada desde Miami por el exiliado cubano Juan Juan Almeida, hijo de uno de los líderes históricos de la Revolución en la isla, quien ha sido cuestionado en reiteradas ocasiones en las redes sociales por difundir noticias falsas. Entonces, el Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba calificó la publicación de ABC como Fake News. "La prensa debe contar los hechos con veracidad y no desinformar", añadieron.En tanto, el mismo miércoles, Cuba aseguró que ABC no tiene corresponsales acreditados en la isla, cuestionando de esa manera la acusación del medio español por el arresto durante las recientes protestas callejeras de su periodista Camila Acosta. "El medio español ABC no tiene, ni nunca ha tenido, corresponsalía en Cuba ni corresponsales acreditados en el territorio nacional", subraya un mensaje difundido por Centro de Prensa Internacional.Según la parte cubana, en la isla hay acreditados 152 corresponsales de 83 medios de prensa de 23 países, y en el caso particular de España están oficialmente acreditados 24 corresponsales de 12 medios.Los logros del Gobierno sandinista que se intenta ocultarTransformar un 'Estado fallido', en una de las naciones de mayor crecimiento económico de Latinoamérica, donde cada ciudadano se ha beneficiado de los cambios positivos en el país. Este es el saldo de la gestión del Gobierno sandinista de Daniel Ortega, según dijo a Sputnik el diputado de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Wálmaro Gutiérrez.Unos logros a los que la prensa hegemónica hace caso omiso, ejecutándose una campaña difamatoria sin precedentes contra las autoridades nicaragüenses, denunció Gutiérrez, quien es también presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto del Parlamento de la nación centroamericana."Nosotros, a partir del año 2007 recibimos en nuestras manos un Estado fallido: un Estado prácticamente sin reservas internacionales, con más de 12 horas diarias ininterrumpidas de apagones, prácticamente cero inversión extranjera y de cooperación internacional, con una desarticulación total del sistema productivo", señaló el diputado, al indicar que, "a partir de ese entonces, se aprobó un plan nacional de desarrollo humano y se generó, se estructuró una posibilidad de unión entre esfuerzos del Gobierno, sector privado y los trabajadores para echar adelante la reactivación económica y social del país y reducir la pobreza y la pobreza extrema"."Como consecuencias de eso, nosotros teníamos la posibilidad da dar saltos de calidad muy importantes en la inversión pública, y hoy por hoy nosotros podemos asegurar que las principales carteras de nuestro país –como son la cartera de educación, la cartera de salud, la cartera de infraestructura, la cartera de seguridad ciudadana, o la cartera de inversión productiva– han venido teniendo transformaciones sumamente importantes. Por ejemplo, nosotros recibimos un presupuesto en educación de aproximadamente 3.000 millones de córdobas, y en el caso de la inversión en salud, la recibimos de la misma manera con aproximadamente 3.000 millones de córdobas, y dimos un salto de calidad arriba de los 19.800 millones de córdobas. Y así sucesivamente en el resto de carteras", subrayó.Turquía: cinco años del intento de golpe de EstadoCon actos en homenaje a quienes perdieron la vida luchando contra los golpistas, Turquía conmemora el quinto aniversario del fallido golpe de Estado del 15 de julio de 2016, que tuvo como resultado unas 250 muertes y más de dos mil heridos.Tras los hechos, diferentes autoridades y políticos turcos apuntaron contra EEUU: le responsabilizaron de estar detrás de la intentona golpista y le exigieron la inmediata extradición de Fethullah Gülen, el clérigo turco a quien Erdogan acusó de promover el golpe de Estado y quien reside en EEUU. La negativa de Washington no hizo más que exacerbar el sentimiento de condena de parte de las autoridades otomanas contra el país norteamericano.Dos semanas más tarde, Erdogan pronunciaba un discurso donde se preguntaba: "¿Apoya Occidente el terrorismo aquí o no lo apoya? ¿Respalda Occidente a la democracia o a los golpistas y el terror?", para rematar afirmando: "Este golpe no fue planificado en el interior [del país]. Hay actores dentro, pero el guion del golpe se escribió en el extranjero". A día de hoy, los recelos entre ambos países no han menguado, y donde la compra de sistemas de defensa antiaérea rusos S-400 por parte de Ankara a Moscú ha desatado la furia de Washington y de la OTAN.Argentina: ¿oportunidad de echar a trasnacionales del manejo de su mayor hidrovía?Los números de la hidrovía del Paraná, la mayor de Argentina, impactan: por allí se mueve el 80% de los ingresos y egresos del comercio de bienes de esa nación. Y a fines de junio, el Boletín Oficial del país sudamericano informó que el Estado, a través de la Administración General de Puertos, se hace cargo por un año de la gestión del mantenimiento del río Paraná.Al respecto, Julio César Gambina, Dr. en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y profesor Titular en Economía Política de la Universidad de Rosario explica que "la gestión del Río Paraná, supone la gestión de una 'autopista' en el río. Y hablar del 80% del comercio exterior de exportaciones e importaciones, habla de su magnitud. Porque la Argentina, como muchos países, son tributarias de un modelo productivo que se asume de inserción internacional, de exportaciones, de vinculación al sistema mundial para colocar su producción en el mundo", advierte.Gambina incide en que la Argentina, como los países de Sudamérica, están fuertemente insertos de una manera dependiente en el mercado mundial, y por lo tanto las vías navegables son fundamentales para darle ingreso y salida a todas esas mercancías."Y lo que se discute es quién tiene que llevar adelante esa gestión. Entonces ahí están los detractores de la participación del Estado, y aquellos que sostienen que el Estado debe asumir por razones soberanas. Incluso quienes apoyan la participación del Estado, pero tienen visiones incluso alternativas, porque sustentan que esto debería ser un punto de partida, no sólo para sacar a trasnacionales en el manejo del río Paraná, sino como una forma de intervenir en cambiar el modelo productivo de la Argentina, lo que supone ir contra de la privatización de los puertos, de los ferrocarriles y del transporte, y tiene que ir contra la subordinación de un modelo primario exportador, […] e incluso el proceso industrial de armaduría para colocar la producción en el exterior", concluye el Dr. Gambina.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

