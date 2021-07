https://mundo.sputniknews.com/20210715/biden-eeuu-esta-considerando-como-restaurar-el-acceso-a-internet-en-cuba-1114150195.html

Biden: EEUU está considerando cómo restaurar el acceso a Internet en Cuba

Biden: EEUU está considerando cómo restaurar el acceso a Internet en Cuba

WASHINGTON (Sputnik) — Estados Unidos está considerando si tiene los medios tecnológicos para restaurar el acceso a Internet para el pueblo cubano, dijo el... 15.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-15T22:19+0000

2021-07-15T22:19+0000

2021-07-15T22:19+0000

internacional

internet

joe biden

cuba

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107802/64/1078026419_0:336:1920:1416_1920x0_80_0_0_3dd0361e90d18023acdc0253ad7befd8.jpg

La decisión del gobierno estadounidense surge luego de que las autoridades cubanas cortaran el acceso a Internet en medio de las protestas que se desarrollaron en la isla.Estados Unidos tiene planes de contingencia y está considerando una presencia más sólida en el Estrecho de Florida para evitar una posible migración masiva desde Cuba a raíz de las recientes protestas y la difícil situación pospandémica, informó Reuters citando a un funcionario de la administración de Estados Unidos que no se identificó.El informe cita al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, advirtiendo a los cubanos que no se atrevan a cruzar la frontera y diciendo que la amenaza de un alto funcionario cubano de una migración masiva no es más que un reflejo de "una falta de cuidado por la vida de los cubanos que arriesgarían su vida para venir a los Estados Unidos".El 11 de julio estalló en Cuba una manifestación popular en el occidental municipio de San Antonio de los Baños, detonada por la crisis económica y el incremento en los casos de covid-19, la cual fue replicada luego en otras localidades del país.Las protestas, sin precedentes desde el triunfo en 1959 de una Revolución liderada por Fidel Castro, derivaron en choques con fuerzas del orden y simpatizantes del Gobierno, llamados por el presidente Miguel Díaz-Canel a defender las calles.Sin un programa ni liderazgo definido, los manifestantes reiteran consignas de "libertad" y exigen cambios en el país, en medio de reclamos de una intervención humanitaria con el presunto fin de encarar los estragos de la pandemia.En ese escenario se registraron disturbios y actos vandálicos que motivaron una serie de arrestos en el país, y al menos una persona murió en circunstancias no especificadas en un choque con la policía en La Habana.Díaz-Canel admitió que existen razones para el malestar social, pero las achacó fundamentalmente al bloqueo económico, financiero y comercial que EEUU mantiene contra Cuba hace más de seis décadas.

https://mundo.sputniknews.com/20210713/persisten-restricciones-en-acceso-a-internet-en-cuba-tras-disturbios-1114077666.html

https://mundo.sputniknews.com/20190529/internet-en-cuba-1087434776.html

cuba

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

internet, joe biden, cuba, eeuu