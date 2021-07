https://mundo.sputniknews.com/20210715/baja-participacion-el-temor-de-la-derecha-a-dias-de-la-primaria-presidencial-en-chile-1114146256.html

Baja participación: el temor de la derecha a días de la primaria presidencial en Chile

Baja participación: el temor de la derecha a días de la primaria presidencial en Chile

SANTIAGO (Sputnik) — Un total de 14.627.497 personas están habilitadas para votar en alguna de las dos elecciones primarias de este 18 de julio. Una es para... 15.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-15T20:05+0000

2021-07-15T20:05+0000

2021-07-15T20:09+0000

elecciones

américa latina

primarias

chile

opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/11/1112251153_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_dd360b35b9b641bef0568407e214c512.jpg

Y a pesar de este abultado número, las apuestas derechistas son bajas. "Nosotros esperamos llevar 800.000 personas a la primaria, ojalá más, pero es muy difícil", confesó Mario Desbordes, el abanderado del partido Renovación Nacional (centroderecha).Los factores para que los chilenos no acudan a las urnas este fin de semana son varios. El voto voluntario, que viene entregando cifras de abstención sobre el 5% desde hace 10 años; la pandemia del COVID-19; el viernes es feriado, fin de semana largo implica viajes a la playa; es invierno y hace mucho fríoPero, en el fondo, la preocupación del exministro de Defensa del presidente Sebastián Piñera va más allá. Responde a la dificultad que ha tenido la derecha para convocar a sus adherentes a comicios populares desde el denominado "estallido social" de 2019.El plebiscito constitucional (octubre 2020), la elección municipal (mayo 2021), convencionales constituyentes (mayo 2021) y la elección de segunda vuelta de gobernadores regionales (junio 2021) se consideraron derrotas catastróficas para los partidos oficialistas, de centroderecha y de derecha, pues no cumplieron con ninguna de sus expectativas electorales.Y ahora, próximo a una nueva elección, el fantasma que ronda a la derecha es que vaya más gente a votar a la primaria de la izquierda, que solo tiene dos candidatos, que a la de la derecha, donde corren cuatro aspirantes distintos: Joaquín Lavín, del partido Unión Demócrata Independiente; Ignacio Briones, del partido Evolución Política; Sebastián Sichel, independiente, y Desbordes.Voto cruzadoA comienzos de esta semana, Lavín advirtió en un debate televisivo entre los cuatro candidatos sobre un factor extra que puede perjudicar aún más el número de votantes derechistas en la primaria. "He escuchado a personas de derecha en estos días diciendo que quieren votar por Gabriel Boric para que no gane Daniel Jadue", señaló.Boric y Jadue son los candidatos de la primaria de enfrente, del pacto Apruebo Dignidad. Como bien dijo Lavín, se espera que una parte de los votantes más conservadores de derecha prefieran ir a votar para que no salga Jadue, candidato del Partido Comunista, que para elegir a un aspirante de su propio sector.Y pueden hacerlo, ya que las personas que no militan en ningún partido político pueden votar en cualquiera de las dos primarias.Esto no es algo nuevo y en la derecha ha pasado otras veces, aunque nunca es un llamado explícito de autoridades ni de líderes, sino que algo más bien, soterrado. La última vez sucedió en junio de este año, en la votación de segunda vuelta de gobernador por la Región Metropolitana, donde varios conservadores confesaron por redes sociales que votaron por Claudio Orrego, del partido Demócrata Cristiano (centroizquierda) para que no saliera Karina Oliva, abanderada del Frente Amplio (izquierda).Orrego, finalmente, venció en todas las comunas de clase acomodada en la capital, donde predomina el voto de derecha, y ganó la elección.Lavín y varios líderes de la coalición oficialista han debido salir a explicar que, en esta oportunidad, ese tipo de votación sería nefasta para la derecha. Que si votan más personas en la primaria izquierdista, les entregaría una sensación de triunfo de cara a la presidencial definitiva del 21 de noviembre.El presidente del Partido Unión Demócrata Independiente, Javier Macaya, afirmó a Canal 13 que ese eventual voto antiiquierdista de la derecha "sería el peor error que nuestro sector podría cometer".Sin embargo, el hecho de que Boric es un "mal menor" que agrada más a los derechistas que Jadue no es un secreto. El candidato Briones le dedicó unas palabras de elogio en el medio Rock and Pop. "Boric es una persona que, por sus convicciones, está dispuesta a ir a contracorriente. Es una persona reflexiva, culta y que tiende puentes, a diferencia de Jadue", señaló.CifrasEn la primaria presidencial de 2013 en Chile la derecha convocó a 808.000 votantes, quienes eligieron a Pablo Longueira, un exsenador del partido Unión Demócrata Independiente que ni siquiera llegó a la presidencial definitiva.En 2017, las primarias de Chile Vamos fueron más masivas y juntaron a 1.418.138 electores, donde resultó vencedor con el 58% de los votos el actual mandatario, Sebastián Piñera.Según el último estudio de la encuestadora Activa Research, de aquellos que votarán en la primaria de derecha, un 26% de inclinará por Lavín, un 21% por Siches, un 9% por Desbordes y un 3% por Briones.El domingo 18 se dispondrán 16.420 mesas electorales en todo el territorio nacional y 169 mesas en el extranjero. Participarán 82.600 vocales de mesa (ciudadanos designados para contar los votos) y podrán votar todos aquellos todos los independientes y los militantes de partidos políticos que corran en primarias.

https://mundo.sputniknews.com/20210714/comunistas-y-frenteamplistas-chilenos-una-alianza-con-tensiones-al-alza-1114111851.html

https://mundo.sputniknews.com/20210701/policia-afp-y-justicia-los-principales-cambios-que-proponen-los-candidatos-chilenos-1113724514.html

https://mundo.sputniknews.com/20210625/chile-abstencionismo-muestra-crisis-de-legitimidad-en-democracia-representativa-1113525162.html

https://mundo.sputniknews.com/20210624/de-los-arrepentidos-es-el-voto-obligatorio-en-chile-1113527012.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Francisco Bravo Atias https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/47/1088134790_0:0:480:480_100x100_80_0_0_dc07a9f77a9a4c2b71b7d1a80e83d411.jpg

Francisco Bravo Atias https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/47/1088134790_0:0:480:480_100x100_80_0_0_dc07a9f77a9a4c2b71b7d1a80e83d411.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Francisco Bravo Atias https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/47/1088134790_0:0:480:480_100x100_80_0_0_dc07a9f77a9a4c2b71b7d1a80e83d411.jpg

elecciones, primarias, chile, opinión y análisis