https://mundo.sputniknews.com/20210715/argentina-reclama-ante-la-omc-la-quita-de-subsidios-a-la-pesca-1114139430.html

Argentina reclama ante la OMC la quita de subsidios a la pesca

Argentina reclama ante la OMC la quita de subsidios a la pesca

BUENOS AIRES (Sputnik) — El ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, solicitó que se eliminen las subvenciones a la pesca al participar en una reunión... 15.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-15T17:05+0000

2021-07-15T17:05+0000

2021-07-15T17:08+0000

américa latina

pesca

organización mundial del comercio (omc)

argentina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106495/35/1064953563_0:0:5117:2878_1920x0_80_0_0_b9972eb5d91c43ee2ffe6baac06de671.jpg

El canciller pidió "un acuerdo multilateral que establezca prohibiciones específicas de subvenciones en relación con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, las poblaciones de peces sobreexplotadas y aquellas subvenciones que afectan a la sobrecapacidad y a la sobrepesca".Ante representantes de más de 70 países, Solá sostuvo que el "impacto fuertemente negativo que estos subsidios tienen en las pesquerías torna imperante alcanzar un acuerdo para eliminarlos".Durante el encuentro presidido por la directora general del organismo, Ngozi Okonjo-Iweala, junto al titular del Grupo de Negociación sobre las Normas, Santiago Wills, de Colombia, Solá pidió que este acuerdo se concrete antes de la próxima conferencia ministerial.El texto consensuado no debería tener "consecuencias jurídicas en lo que respecta a los reclamos de territorialidad o la delimitación de las jurisdicciones marítimas", advirtió Solá."Por ello, la Argentina considera de la mayor relevancia que el texto cuente con una salvaguardia clara y específica al respecto", reiteró el ministro de Relaciones Exteriores.Grupo Six LatEl ministro también intervino durante la conferencia en nombre del llamado grupo Six Lat, conformado por Argentina, Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú y Uruguay.Al hablar en representación de estos seis países, Solá hizo un llamado a "todos aquellos a quienes les preocupa el estado actual de los ecosistemas marinos y la existencia de subvenciones a grandes flotas pesqueras que navegan y explotan sin control los mares y sus recursos, y que se reconozca que la situación actual es el peor de los escenarios posibles".Argentina pide hace más de 20 años que se eliminen los subsidios a la pesca en la OMC.Grandes flotas pesqueras aprovechan el amplio litoral marítimo que tiene el país sudamericano y recorren gracias distancias, gracias a los subsidios, lo que deriva con frecuencia en prácticas ilegales de pesca, con su consiguiente impacto en la industria pesquera, de acuerdo al Ejecutivo.

https://mundo.sputniknews.com/20210710/argentina-y-la-encrucijada-de-las-salmoneras-prohibir-o-regular-1113986546.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pesca, organización mundial del comercio (omc), argentina