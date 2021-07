https://mundo.sputniknews.com/20210715/argentina-de-luto-tras-superar-las-100000-muertes-por-coronavirus-1114148022.html

Argentina de luto tras superar las 100.000 muertes por coronavirus

Argentina de luto tras superar las 100.000 muertes por coronavirus

El Gobierno decretó cinco días de duelo nacional, luego de que el país superara la cifra de fallecidos por la enfermedad desde el inicio de la pandemia. 'En Órbita' conversó con el Licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, Julio Burdman.

Este miércoles 14, el país sudamericano reportó 614 fallecimientos, elevando la cifra a 100.250 decesos por coronavirus. El presidente Alberto Fernández firmó el decreto por los cinco días de luto nacional.El número de muertes sitúa a la nación entre las 10 del mundo con mayor número de fallecimientos por millón de habitantes. A nivel de América Latina se ubica en cuarto lugar, por detrás de Perú, Brasil y Colombia.De acuerdo con el Ministerio de Salud, el país registra más de 4,7 millones de contagios por la enfermedad desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, el ritmo de infecciones, internaciones y fallecimientos bajó en las últimas cuatro semanas, tras registrar una fuerte alza en mayo.Burdman destacó que "a pesar de las cuarentenas prolongadas y otras medidas de emergencia, no hay otra solución que vacunar intensa y extensamente. Se avanza a un ritmo menor de lo esperado"."Parte del problema de los argentinos fue que el Presidente, en particular, prometió más de lo que podía cumplir. Entonces todos los resultados fueron inferiores a lo que debieran ser. Muchas veces lo mejor es no prometer demasiado frente a una crisis tan grave", sostuvo el entrevistado.El Licenciado se refirió a los dos "problemas simultáneos" que, como otros países latinoamericanos, debió enfrentar Argentina: una crisis sanitaria —que incluyó a una larga cuarentena— junto a otra económica.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— la imposición de toque de queda y ley seca en el departamento del Valle del Cauca, ante protestas contra el Gobierno. Y además las movilizaciones en Bolivia en favor de la revolución cubana.En Uruguay, En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

