A los jóvenes les aguarda una vida peor: así lo cree más del 73% de los españoles

Según se desprende del estudio Infancia y Juventud ante la Pandemia de la COVID-19, publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), se dispara la percepción de que las nuevas generaciones de españoles están abocados a tener una vida peor que la de sus padres.La investigación, realizada entre el 25 de junio y el 5 de julio sobre una muestra de 2.064 entrevistados de ambos sexos mayores de 18 años, revela que la pandemia de coronavirus ha terminado por socavar las ya de por sí bajas expectativas de desarrollar una vida próspera en España. El 73,2% de los españoles cree que "las nuevas generaciones van a vivir peor que sus padres en general" tras la pandemia. El dato contrasta con la idea que se tenía sobre este mismo punto antes de la irrupción del coronavirus: solo un 48,9% lo pensaban entonces.La encuesta detecta un pesimismo reinante ante las expectativas de mejora en el futuro, pues apenas un 8,5% de los consultados cree que su futuro mejorará respecto a la vida que han tenido sus progenitores (antes de la pandemia lo pensaba el 28,9%). A la pregunta de si "en España la pandemia del COVID-19 está dando lugar a un aumento de las desigualdades", la respuesta es demoledora: lo afirma el 85,1%.Desigualdad y falta de empleoSe constata asimismo la percepción de que las desigualdades en el país están aumentando por culpa de la situación generada por la pandemia. En este sentido hasta el 54,2% de los encuestados responde que a los jóvenes se les considera "ciudadanos de segunda categoría con posiciones y oportunidades peores" que las de sus padres y personas mayores.Entre los motivos aducidos para llegar a tal convencimiento, el 47,% lo vincula a la "falta de oportunidades laborales, empleos estables y de calidad". El 15,9% lo achaca a la ausencia de oportunidades y hasta el 82% afirma que las administraciones públicas "no hacen lo suficiente en estos momentos para apoyar y ayudar" a este espectro de la población. Apenas un tercio (32%) sostiene que los jóvenes son ciudadanos "de primera categoría".También es muy revelador el sentimiento de agravio comparativo respecto a otros países del entorno. Un 58,4% de encuestados entiende que "la situación económica y social de los/as jóvenes en España como consecuencia de la pandemia" es peor que "en países similares al nuestro". Un 30,9% asume que es "prácticamente igual".En general, el factor que determina el pesimismo reinante en las respuestas consignadas es el mal estado del mercado laboral, pues el 69,7% de los entrevistados señala la "falta de empleos, precariedad, bajos salarios, etc." como "el principal problema que están sufriendo los/as jóvenes" en la actualidad (el 65,1% ya lo apuntaba con anterioridad a la pandemia). Los problemas relacionados con la salud física y mental (como "aumento del estrés o fatiga pandémica por problemas de salud, económicos, etc."), curiosamente quedan relegados al segundo lugar con un exiguo 6,2%.

