Volver a sentir el tacto, un sueño que se hace realidad

"Esto pasa muchísimo, por cortar ensalada por tener un accidente de bicicleta… y un amigo mío, micro cirujano, me contó un día que lo que nunca logra reestablecer en sus pacientes que han perdido el tacto es esa sensación", cuenta a Sputnik Ben Maoz, ingeniero biomecánico de la Universidad de Tel Aviv.La nanotecnología propuesta por Maoz es un sensor en miniatura que puede ser implantado dentro de los dedos, tanto de manos como de pies, o en cualquier otra parte del cuerpo que haya perdido el sentido del tacto. Lo que hace el sensor es establecer contacto entre los nervios rotos en la zona y "cablearles" la sensación a otros nervios sanos.¿Cómo funciona?"Tomamos dos placas de plástico que crean fácilmente electricidad estática, cuando aprietas la electricidad ésta escapa, así que tomamos los impulsos eléctricos y los conectamos al nervio herido. De ese modo el cuerpo identifica esa señal que activa el nervio de la sensación", explicó.Además, la electricidad que se libera es proporcional a la presión que se aplica, agregó.Maoz testó su nanotecnología con ratas y escribió sobre su éxito en la revista ACS Nano, en un estudio revisado por pares.Es cierto que existen miembros artificiales que se conectan a los nervios en el cuerpo, según Maoz, "pero lo que hicimos es ir más allá: personas con miembros funcionales pero que han perdido la sensación y desean recuperar el sentido del tacto"El pequeño sensor es implantado en el nervio del miembro herido o amputado. El cuerpo aprende rápidamente que el nervio recibe señales de una fuente diferente y las intercepta correctamente, esto quiere decir, que se restaura el sentido del tacto.¿Por qué es importante?Maoz dice que la tecnología desarrollada por su equipo tendrá un impacto en la calidad de vida más allá de lo evidente, porque el sentido del tacto es esencial para cosas que no siempre tenemos en mente, para calcular la presión necesaria para apretar un botón o incluso para caminar en línea recta."Si falta un dedo del pie, la persona tiene enormes dificultades en mantener la postura correcta al caminar", señaló.Tareas sencillas, aparentemente, como tener en la mano unas llaves o un teléfono celular requieren del sentido del tacto, todas ellas requieren saber qué presión aplicar para lograrlas con éxito.El sensor, si bien es electrónico, no necesita batería y genera su energía del propio movimiento que rastrea e imita en las señales nerviosas.Para llevar a cabo el experimento, el equipo de la Universidad de Tel Aviv cortó los nervios sensitivos de una pata de algunos roedores e instaló el dispositivo en unos y en otros no. Un rastreador permitió a los investigadores monitorizar la sensación en las patas de los animales.Maoz confesó que "es muy desagradable trabajar con animales, pero es necesario para llegar a hacerlo con humanos"."En nuestro caso las ratas cuyos nervios fueron cortados y que no tenían el sensor implantado no podían sentir, mientras que aquellas con el implante tenían el mismo grado de sensación que aquellas ratas con los nervios intactos", dijo, "y eso indica que el aparato funciona bien".El próximo paso es probar el implante con animales más grandes y después implantar los sensores en los dedos de personas que hayan perdido el sentido del tacto.

