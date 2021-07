https://mundo.sputniknews.com/20210714/una-protesta-rodea-la-embajada-de-cuba-en-madrid-1114086811.html

Una protesta rodea la Embajada de Cuba en Madrid

Una multitud de manifestantes se reunió frente a la Embajada de Cuba en Madrid para mostrar su solidaridad con las protestas antigubernamentales que tienen... 14.07.2021, Sputnik Mundo

Los manifestantes estaban portando carteles pidiendo libertad de expresión y criticando a las autoridades cubanas.La líder de la rama madrileña del partido de extrema derecha Vox, Rocío Monasterio, también se unió a la protesta."Los comunistas que están aquí, que en vez de irse allí de lujo y hoteles, que se vayan ahí a vivir y entonces sabrán lo que es pasar hambre, sabrán lo que es no comer carne todos los días, sabrán lo que es no tener un trabajo en libertad y sabrán lo que es no poder tener ideas políticas. Eso es lo que pasa en Cuba hoy. Son comunistas caviar que no tienen ni idea de lo que hablan, como muchos portavoces de la Asamblea de Madrid, de Podemos y del Gobierno de Sánchez, que se llenan la boca hablando del pueblo y cuando hay que defender el pueblo, no están", dijo Monasterio.España estuvo gobernando la isla de 1511 hasta 1898. El Tratado de París, firmado el 10 de diciembre de 1898, dio por finalizada la guerra hispano-estadounidense y España abandonó sus demandas sobre Cuba, que declaró su independencia.

