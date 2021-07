https://mundo.sputniknews.com/20210714/un-ministro-peruano-rechaza-los-dichos-de-lider-derechista-sobre-la-ineficacia-de-la--vacuna-1114098890.html

Un ministro peruano rechaza los dichos de líder derechista sobre la ineficacia de la vacuna Sinovac

Un ministro peruano rechaza los dichos de líder derechista sobre la ineficacia de la vacuna Sinovac

LIMA (Sputnik) — El ministro de Salud de Perú, Óscar Ugarte, rechazó las declaraciones del líder del partido Renovación Popular (derecha), Rafael López Aliaga... 14.07.2021, Sputnik Mundo

"Rechazamos las expresiones del señor López Aliaga quien afirma que la vacuna Sinopharm no protege contra la COVID-19. Estudios realizados por el INS [Instituto Nacional de salud] y CDC [Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades] demuestran que esta vacuna es efectiva en 90% contra el riesgo de muerte, al igual que estudios de otros países y de la OMS [Organización Mundial de la Salud]", expresó el funcionario en la red social Twitter.López Aliaga fue candidato a la presidencia en las elecciones del 11 de abril y quedó en tercer puesto; su partido alcanzó a tener 12 representantes en un Congreso unicameral de 130 representantes.El político sostuvo una campaña constante contra las vacunas y en particular contra la de Sinopharm, uno de los laboratorios con los que Perú tiene cerradas negociaciones y algunas dosis son y han sido aplicadas, en particular al personal sanitario que batalla contra la pandemia.En una conferencia de prensa del martes 13, López Aliaga afirmó que la vacuna china no era eficaz y "sólo mataba gente", dando pie a las protestas del ministro en un momento en el que el gremio médico está pidiendo una dosis de refuerzo de Pfizer ante una supuesta baja eficacia del producto de Sinopharm.

vacuna contra coronavirus, sinovac, perú