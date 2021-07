https://mundo.sputniknews.com/20210714/un-estudio-revela-que-occidente-fracasa-en-los-objetivos-de-solidaridad-global-durante-la-pandemia-1114101765.html

Un estudio revela que Occidente fracasa en los objetivos de solidaridad global durante la pandemia

Un estudio revela que Occidente fracasa en los objetivos de solidaridad global durante la pandemia

LONDRES (Sputnik) — Los dirigentes políticos han ignorado en la práctica el llamado a la cooperación global lanzada por la Organización Mundial de Salud (OMS)... 14.07.2021, Sputnik Mundo

"Nuestra conclusión es que los gobiernos en gran medida han fracasado en generar una respuesta colectiva a la altura del gran desafío de la pandemia", adelantó Charles Clift, asesor senior en el programa de Salud Global de este instituto más conocido por el nombre de su sede londinense, Chatham House.Titulado Solidarity in response to the COVID-19 pandemic, (Solidaridad en respuesta a la pandemia del COVID-19), es un trabajo colectivo sobre la contribución de los gobiernos, los científicos, las compañías farmacéuticas e instituciones internacionales en esta crisis mundial.Solo dos regiones —el Caribe y el sur de África— han pasado con buena nota el baremo esperado de solidaridad, de acuerdo con el grupo de expertos e investigadores de Chatham House.Cuba, faro de solidaridadEn este sentido, llamó la atención la situación de Cuba durante la presentación online del informe.Para el especialista de Chatham House, que trabajó previamente en el Gobierno británico y la OMS, la isla caribeña se ha erigido en un "faro radiante del concepto de cobertura sanitaria universal"."Creo que hay una tendencia a marginalizar el papel de Cuba en salud global, lo cual no es bueno, y uno confía en que veamos un efectivo apoyo a los cubanos de ahora en adelante", sostuvo.Yates hizo referencia a las vacunas contra el COVID que se está desarrollando Cuba y que se encuentran en la fase tercera de ensayos."Contar potencialmente con Cuba en la producción y distribución de vacunas será interesante y debería ser bienvenido", defendió en el turno de preguntas.Los coautores del estudio celebran el grado de cooperación mundial a nivel científico y subrayan que los mandatarios políticos, particularmente de los países ricos, han "defraudado a los científicos" con su acopio de vacunas mientras el resto de la población queda desprotegida."El acceso global a las vacunas es la prueba definitiva de solidaridad global y en este punto no estamos actuando bien", observó Clift.El reputado asesor describió la llamada diplomacia de las vacunas como la "segunda mejor opción" que, según dijo, "no condeno completamente, si consigue inocular a la gente".

