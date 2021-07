https://mundo.sputniknews.com/20210714/talibanes-avisan-gobernaran-afganistan-como-sea-1114102501.html

Talibanes avisan: gobernarán Afganistán como sea

Por activa y por pasiva, con hechos y con palabras, el movimiento Talibán quiere dejar absolutamente claro que de ahora en más serán ellos quienes gobiernen... 14.07.2021, Sputnik Mundo

¿Cuestión de detalles?Para los talibanes, tomar el control absoluto del país es cuestión de tiempo –poco–, y de algunos flecos sueltos algunos de los cuales se terminarían de atar tras la reunión que mantendrán este viernes 16 de julio en Doha una delegación del movimiento Talibán con otra de 11 políticos afganos, entre quienes se encuentran el expresidente Hamid Karzai y el jefe del Consejo Superior para la Reconciliación Nacional, Abdullah Abdullah, según la agencia Pajhwok.Por otro lado, los talibanes llamaron a quienes habitan las ciudades a rendirse. En un mensaje publicado en Twitter, Amir Khan Muttaqi, exministro de Información y Cultura del régimen talibán apuntó: "Ahora que desde las montañas y los desiertos, los combates han llegado a las puertas de las ciudades, los muyahidines no quieren luchar dentro de la ciudad. Es mejor que nuestros compatriotas utilicen los medios a su alcance para ponerse en contacto" con nosotros y "alcanzar un acuerdo sensato para evitar que las ciudades sufran daños".De acuerdo al analista militar Gustavo Morales Delgado, "lo que están haciendo es emplear la táctica que habían empleado ya en los años '90: es ir conquistando territorios y cuando llegan a una ciudad, la cercan e instan a sus habitantes a la rendición para evitar combatir dentro de las ciudades"."Hay un Ejército afgano que por un lado corre la amenaza con la retirada de la disciplina de la OTAN de dividirse y crear nuevos 'señores de la guerra' como aquellos de las guerras anteriores, así como ya está produciendo una fractura étnica y tribal que hará que muchas unidades comiencen a combatir, no ya como tropas nacionales del Ejército afgano, sino como tropas de las diversas tribus y clanes que habitan en el país", advierte Morales Delgado.Siguen las protestas en Sudáfrica y aumenta la cantidad de muertesAl menos 72 muertos, más de 1.200 arrestados, centros comerciales y bancos saqueados, automóviles quemados, carreteras atascadas, choques con la Policía y el Ejército a los largo y ancho del país. Es el saldo de las masivas movilizaciones callejeras en la República de Sudáfrica que comenzaron el pasado viernes 9 de julio como protestas populares tras la encarcelación del expresidente Jacob Zuma, condenado a 15 meses por negarse a cooperar con una investigación judicial sobre presuntos casos de corrupción durante su mandato.Zuma, investigado por corrupción, se negó varias veces a cumplir las citaciones judiciales que le obligaban a declarar, lo que causó que el Tribunal Constitucional del país le condenara a 15 meses de prisión por desacato. Un veredicto que fue dado a conocer por la jueza del Tribunal Constitucional Sisi Khampepe el pasado 9 de julio."Un duro veredicto leído por la jueza del tribunal en el que se acusa a Zuma de realizar ataques atroces y calculados contra el Poder Judicial que han derivado en una condena que envía un mensaje rotundo para garantizar el imperio de la ley y la confianza en la justicia del país", señaló la cadena Euronews en su crónica sobre el juicio contra Zuma.Pero como vemos, este "duro veredicto" originó una protesta popular que se transformó en una ola de violencia generalizada que prácticamente paralizó la vida en la República de Sudáfrica.Protestas en Cuba: ¿es cierto que EEUU no tiene nada que ver?EEUU afirma no tener nada que ver con las protestas que vive Cuba, atribuyéndolas a la "mala gestión" del Gobierno de Miguel Díaz-Canel. Algo que constituye "una gran mentira", según el analista nicaragüense Manuel Espinoza, quien afirmó a Sputnik que "los norteamericanos están allí metidos por completo".Una implicación que denuncia también el presidente cubano, el tiempo que el canciller de la nación caribeña, Bruno Rodríguez, resaltó el papel de las redes sociales para desestabilizar al país, donde EEUU utiliza "sistemas automatizados para la viralización de los contenidos" dirigidos a azuzar el malestar social.Un malestar causado, principalmente, por las dificultades que crea el bloqueo estadounidense y –aprovechando la pandemia del COVID-19– el recrudecimiento de las sanciones a la isla."Tratan de impedir el desarrollo de Cuba a fin de evitar que sus ciudadanos puedan comprobar lo eficaz que es el sistema socialista. Con esa acción de muerte, con esa política necrófila por completo, logran crear, no sólo un desencanto, sino un odio contra el Gobierno, un odio contra el sistema socialista, un odio hacia su dirigencia, un odio hacia su partido", señaló Espinoza, asesor del Centro Regional De Estudios Internacionales.Subrayó asimismo que las medidas anticubanas de Washington "lesionan la soberanía de terceros países", impidiéndoles tener relaciones comerciales con la nación caribeña.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

