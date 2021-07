https://mundo.sputniknews.com/20210714/ministro-de-economia-de-brasil-compara-argentina-con-venezuela-por-actitud-en-mercosur-1114106548.html

Ministro de Economía de Brasil compara Argentina con Venezuela por actitud en Mercosur

Ministro de Economía de Brasil compara Argentina con Venezuela por actitud en Mercosur

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, comparóa Argentina con Venezuela por intentar impedir la modernización del... 14.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-14T19:09+0000

2021-07-14T19:09+0000

2021-07-14T19:09+0000

paulo guedes

mercosur

américa latina

brasil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109019/71/1090197161_0:106:2015:1239_1920x0_80_0_0_1ca57c734ed854298fb49ea34b12ea21.jpg

El Mercosur (Mercado Común del Sur) está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela (actualmente suspendido).La semana pasada, Brasil fue derrotado en su propuesta de reducir la TEC un 20% (el 10% ahora y el otro 10% a finales de año), porque Argentina no estuvo de acuerdo y el bloque exige consenso entre sus miembros.Guedes aseguró que Brasil hizo una propuesta "generosa", y consideró que si el país vecino no puede reducir sus tarifas ahora porque considera que su economía no está preparada puede esperar un poco más, pero no deberían bloquear los objetivos de Brasil."Brasil tiene que asumir el liderazgo de la modernización del Mercosur, y seremos comprensivos y generosos con Argentina, que entrará cuando quiera: no queremos que ellos hagan nada, queremos que nos dejen hacer", afirmó el ministro.Brasil asumió la presidencia pro tempore del Mercosur la semana pasada, durante una cumbre telemática marcada precisamente por las diferencias con Argentina.Uruguay, al igual que Brasil, busca flexibilizar el Mercosur para que cada uno de sus miembros pueda hacer acuerdos bilaterales extra bloque.

https://mundo.sputniknews.com/20210708/bolsonaro-acusa-al-mercosur-de-ser-sinonimo-de-ineficiencia-1113928582.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

paulo guedes, mercosur, brasil