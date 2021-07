https://mundo.sputniknews.com/20210714/la-corte-de-roma-a-favor-de-la-extradicion-de-expresidente-de-pdvsa-1114101216.html

La Corte de Roma, a favor de la extradición de expresidente de PDVSA

La Corte de Roma, a favor de la extradición de expresidente de PDVSA

CARACAS (Sputnik) — La Corte de Apelaciones de Roma expresó que está a favor de la extradición de quien fuera presidente de Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA)... 14.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-14T16:56+0000

2021-07-14T16:56+0000

2021-07-14T16:56+0000

italia

europa

américa latina

venezuela

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/105519/12/1055191292_0:364:3500:2333_1920x0_80_0_0_85c7bdcc0650e2be985dae817741a500.jpg

"Corte de Apelaciones de Roma expresa opinión favorable a la extradición de Rafael Ramírez. El Fiscal General no consideró suficientes las defensas de Ramírez", escribió el ministro en su cuenta de Twitter, acompañado del comunicado de la Corte de Apelaciones del país europeo.En el texto se destaca que Ramírez se encuentra requerido por los delitos de peculado doloso, evasión de procedimientos de licitación y asociación para delinquir, cometidos entre 2007 y 2010, y se explican los casos de los que se le acusa.En tal sentido, la referida corte destaca el Tratado de Extradición entre Italia y Venezuela, que se encuentra vigente y que entró en vigor en 1931, pero indica que deberá verificar las evidencias aportadas por el Estado que la solicita."Aun cuando el convenio [de extradición] aplicable no prevea la valoración por el Estado solicitado de indicios graves de culpabilidad, no puede limitarse a un control permanente de la documentación adjunta, sino que deberá realizar, de conformidad con el artículo 705 (…), una resolución dirigida a verificar, a partir de los documentos aportados, la existencia de elementos contra el requerido en la perspectiva del sistema procesal de la sucesión demandante", dice el texto.De igual forma, se señaló durante la lectura del comunicado que "el Estado [Italia] requiere [a la justicia de ese país] que se acepte la solicitud de extradición realizada por la autoridad de la República Bolivariana de Venezuela.Hasta el momento, el documento original no se encuentra publicado en el portal web de la Procuraduría General de Italia, ni en el de la Corte de Apelaciones de Roma.

italia

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, europa, venezuela