Futura ley de Startups en España: incentivar la inversión y atraer talento

Con la tramitación del anteproyecto de ley, el Gobierno español propone un texto legal que dé apoyo a empresas emergentes. El objetivo es agilizar la creación... 14.07.2021, Sputnik Mundo

El Consejo de Ministros aprobó el 6 de julio la tramitación del anteproyecto de la ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes, más conocida como ley de Startups, para favorecer la creación e implantación de nuevas compañías asociadas a las nuevas tecnologías en un marco regulatorio propicio que viene discutiéndose desde 2018, sometido aún al proceso de audiencia pública.Uno de los propósitos de la nueva ley es consolidar a España como un polo de atracción de este tipo de empresas, que se regularán por un marco común, definido en primer lugar por una reducción del tipo impositivo en el Impuesto de Sociedades del 25% al 15% durante un máximo de cuatro años. También podrán aplazar el pago de las posibles deudas que contraigan con el fisco, así como hacer uso de las participaciones sociales (stock options) para mejorar las condiciones salariales de sus trabajadores, una posibilidad que otorga exenciones de 12.000 a 45.000 euros anuales.Otro de los objetivos es favorecer la colaboración entre pymes, grandes compañías y empresas emergentes, al igual que el impulso de la I+D+i, también en la Administración del Estado. Se favorecerá la colaboración de las startups y los emprendedores con universidades y centros de investigación.Quién y con qué otras ventajasSe podrán beneficiar de la ley aquellas empresas de base tecnológica y carácter innovador que tengan una antigüedad menor de cinco años, y que no coticen en bolsa ni hayan distribuido beneficios.Se creará un régimen tributario para favorecer a los denominados nómadas digitales, profesionales de otros países desplazados a España y que teletrabajen desde este país, pues podrán someterse más fácilmente al gravamen sobre la renta de no residentes. Y para aquellos nacionales que trabajen en España para empresas extranjeras se creará un visado específico. Para atraer la inversión en startups, los interesados podrán deducirse entre 60.000 y 100.000 euros anuales de sus aportes, pues la deducción aumenta del 30% al 40%, aumentándose el periodo hasta siete años. A los inversores no residentes en España no se les exigirá obtener un número de identificación de extranjero (NIE). La ley también prevé la promoción de sandboxes regulatorios; entornos controlados (por periodos de tiempo) para evaluar la utilidad, viabilidad e impacto de las innovaciones tecnológicas que brinden las startups en los diversos ámbitos de la actividad productiva.¿Una ley poco ambiciosa?La ley comenzó a gestarse en 2018bajo la égida del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y en el marco de la Estrategia España Nación Emprendedora. En términos generales la mera existencia del nuevo texto legal satisface a los emprendedores de base tecnológica, aunque la estiman mejorable. En otras palabras, se queda corta.Una de los puntos mejorables atañe a la utilidad de reducir el impuesto de sociedades, pues no significa una gran ayuda para empresas que en la mayoría de los casos no obtienen beneficios en sus primeros años de actividad. "Serían necesarias otras medidas que contribuyeran a aliviar los costes de esos primeros pasos", indicó Victoria Corral, de Solver IA, al diario El Español. La futura ley tampoco prevé que las grandes compañías vayan a contratar los servicios de startups a través de sus departamentos de I+D. "Necesitamos que la financiación nos llegue por los clientes, no por ayudas o pagar menos impuestos", afirmó al mismo medio Lorenzo García, director de The Logic Value.

