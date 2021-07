https://mundo.sputniknews.com/20210714/el-proyecto-militar-de-la-ue-en-un-punto-muerto-1114086315.html

El proyecto militar de la UE, en un punto muerto

El proyecto militar de la UE, en un punto muerto

El proyecto de integración de la defensa de la Unión Europea, diseñado para fortalecer la autonomía militar de Europa, del que tanto se ha hablado en los... 14.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-14T01:14+0000

2021-07-14T01:14+0000

2021-07-14T01:14+0000

defensa

ue

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106092/00/1060920010_0:0:4974:2799_1920x0_80_0_0_ea568b06d014fac632384577b2e8ff67.jpg

Este medio europeo ha obtenido acceso a un informe confidencial sobre la Cooperación Estructurada Permanente en Defensa y Seguridad (CEP), programa lanzado en 2017, si no como una alternativa, al menos como una adición significativa a la OTAN.En aquel entonces, uno de sus cabilderos, Jean-Claude Juncker, quien encabezaba la Comisión Europea, dijo que había llegado "el momento de despertar a la bella durmiente". "Sin embargo, desde entonces, apenas se ha movido", admite Politico.Según se desprende del informe que fue enviado por la Secretaría de la CEP a 25 países participantes, casi la mitad de los proyectos aún están en estado embrionario.En teoría, la CEP afecta todas las áreas —terrestre, marítima, aérea, espacial y ciberespacial— e incluye 46 proyectos de una amplia variedad, desde la protección de drones hasta el entrenamiento de servicios de inteligencia.Sin embargo, 21 proyectos están estancados en la etapa inicial.Para otros 17 proyectos, después de tres años y medio, "no se ha determinado el volumen del trabajo". Algunos se han pospuesto durante varios años. Y solo ocho han alcanzado la penúltima etapa, pero ninguno ha pasado a la fase final.En seis casos, se citó la pandemia como la causa del fracaso o el retraso. Para dos docenas de misiones, los Estados (a cada uno se le asigna una o varias direcciones) no tienen dinero.El motivo del fracaso de los demás no se explica en el informe. Por ejemplo, Alemania es responsable de establecer un sistema de respuesta a crisis para situaciones de emergencia.Tres años y medio después, la mitad de los proyectos de defensa de la UE está en pañales.Las conversaciones sobre la política común europea de defensa se intensificaron con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. "Los partidarios de ampliar la cooperación militar dentro de la UE argumentaron que Europa no siempre puede depender de Estados Unidos o de la OTAN", señala el medio. Sin embargo, el asunto no despegó incluso después de que el Reino Unido se retirara de la UE, el "principal escéptico" sobre la idea de una alianza militar europea. Londres desde el principio se negó a apoyar a la CEP junto con Dinamarca y Malta.Pero la Administración de Joe Biden está bastante contenta con el desliz actual. Este año, Washington incluso se unió a la iniciativa de transporte militar transfronterizo de la CEP (liderada por los Países Bajos). Los estadounidenses están tratando de presentar el asunto como si la CEP no pudiera competir con la OTAN de ninguna manera.Mientras tanto, el portavoz del servicio de política exterior de la Unión Europea, Peter Stano, dijo: "Dado que los documentos a los que se refiere son confidenciales e incluso clasificados, no pueden ser comentados públicamente".

https://mundo.sputniknews.com/20201121/video-un-periodista-se-infiltra-en-una-videoconferencia-de-los-ministros-de-defensa-europeos-1093583171.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ue