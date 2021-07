https://mundo.sputniknews.com/20210714/el-consumo-de-alcohol-provoca-mas-de-700000-casos-de-cancer-en-2020-a-nivel-mundial-1114099747.html

El consumo de alcohol provoca más de 700.000 casos de cáncer en 2020 a nivel mundial

El consumo de alcohol provoca más de 700.000 casos de cáncer en 2020 a nivel mundial

El alcohol está detrás del 4% de cánceres diagnosticados en 2020 en todo el mundo. Además, cualquier cantidad es peligrosa. Y es que un 14% de estos casos se... 14.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-14T17:19+0000

2021-07-14T17:19+0000

2021-07-14T17:19+0000

estilo de vida

cáncer

alcohol

salud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109073/33/1090733321_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1be336814115f392ae400de3f904bb19.jpg

La ingesta de alcohol forma parte de nuestra sociedad. A su vez, el cáncer se ha convertido en una de las enfermedades más sonadas del siglo XXI. Gran parte de la población relaciona al tabaco como causante directo de este mal, cosa que no sucede con tanta frecuencia con el alcohol. Sin embargo, según los datos recopilados en un estudio, las bebidas alcohólicas provocaron 740.000 tumores en todo el mundo en 2020. En concreto, fueron responsables del 4% de cánceres detectados en el planeta.La investigación, publicada en la revista The Lancet Oncology, señala que los hombres suponen casi el 77% de los casos de cáncer relacionados con el alcohol, mientras que las mujeres representan el 23%. Los cánceres de esófago, hígado y pecho son los más habituales. Por áreas geográficas, las regiones de Asia Oriental, Europa Central y del Este registraron los mayores porcentajes, con un 6%. Por el contrario, Asia Occidental y el Norte de África fueron las regiones menos afectadas. En concreto, menos de un 1% de los tumores se asociaron al consumo de alcohol. En España el 4,4% de los cánceres diagnosticados tienen su origen en la bebida, unos 11.600 aproximadamente.A pesar de todo, la proporción de cánceres causados por la toma de esta sustancia ha disminuido con el paso de los años a nivel mundial. En 2019, el 4,9% de los fallecidos por este mal lo desarrollaron a raíz del alcohol, nueve décimas menos que en 2020. Estas cifras descienden en todos los países europeos, donde el consumo se reduce con el paso del tiempo. No obstante, este crece en lugares como China o India y áreas como el África Subsahariana. "Además, existe evidencia de que la pandemia de covid-19 ha aumentado las tasas de consumo de alcohol en algunos países", añade la autora principal del estudio, Harriet Rumgay, investigadora de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer.A mayor cantidad tragada más probabilidades hay que contraer la enfermedad. La publicación revela que el 47% de casos causados por el alcohol provienen de un consumo "abundante" de alcohol, es decir más de 60 gramos o más de seis bebidas al día. Por otro lado, el 39% parten de una ingesta de "riesgo", equivalente a 20 o 60 gramos diarios o entre dos y seis bebidas. Sin embargo, los bebedores "moderados" tampoco se libran de este mal. Un 14% de los diagnósticos pertenecen a este grupo, en el que el consumo se sitúa entre el 0,2 y los 20 gramos, lo que se traduce en dos menos bebidas.Para reducir su incidencia, los autores del articulo proponen que los gobiernos deben tomar medidas. Desde la generación de estrategias de salud pública hasta la reducción de la disponibilidad de alcohol, aumento del IVA sobre este producto e incluso prohibir su comercialización. "Agregar advertencias sobre el cáncer en las etiquetas del alcohol, similares a las que se usan en el tabaco, podría disuadir a las personas de comprar productos alcohólicos y aumentar la conciencia sobre el vínculo causal con el cáncer", sugiere el estudio. Medidas para paliar los daños que ocasiona el alcohol, por ejemplo, sobre el ADN mediante un incremento en la generación de productos químicos dañinos o la afección a la producción de hormonas. Ambos influyen en la posibilidad de contraer la enfermedad.

https://mundo.sputniknews.com/20210619/mitos-y-realidades-existe-una-dosis-permitida-de-consumo-de-alcohol-que-no-dane-la-salud-1113372974.html

https://mundo.sputniknews.com/20210602/aceite-carne-y-alcohol-la-relacion-entre-lo-que-ingerimos-y-el-cancer-1112787600.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cáncer, alcohol, salud