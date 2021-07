https://mundo.sputniknews.com/20210714/alimentos-naturales-para-mantener-la-buena-salud-del-higado-1114091054.html

Alimentos naturales para mantener la buena salud del hígado

El hígado es un órgano de extrema importancia en nuestro cuerpo, cuyo funcionamiento tiene un impacto directo en nuestro bienestar. Algunos alimentos son... 14.07.2021, Sputnik Mundo

estilo de vida

hígado

alimentación

salud

El hígado tiene una función esencial en nuestro cuerpo: filtrar todas las sustancias que entran y salen de él. Este órgano también desempeña un papel en la descomposición de los nutrientes de los alimentos y su distribución, así como en el mantenimiento de la buena circulación sanguínea. Además, procesa toxinas como el alcohol, los medicamentos y los subproductos naturales del metabolismo.La salud del hígado afecta el funcionamiento de todo el cuerpo. Del mismo modo, problemas en otras partes del cuerpo pueden impactar en el hígado. Una dieta equilibrada es esencial para mantener un hígado saludable, pero algunos alimentos en particular colaboran especialmente para el buen funcionamiento de este órgano.AjoEl ajo fresco posee aliina, la cual se transforma en alicina cuando el alimento es picado, molido o triturado. Esta sustancia tiene elevadas capacidades antioxidantes, antibióticas y antifúngicas, y actúa como un hepatoprotector. La alicina aumenta en los hígados los niveles de glutatión peroxidasa y catalasa, enzimas que, entre otras cosas, previenen el envejecimiento del tejido hepático.Además, el ajo actúa en el funcionamiento de la vesícula biliar, al prevenir la formación de cálculos y, por ende, facilitar el funcionamiento del hígado.Té verdeEl té verde es una bebida que se considera ampliamente beneficiosa para el funcionamiento de nuestro organismo, pero estudios han demostrado que puede tener un efecto particularmente positivo en la salud del hígado.Una investigación en la que participaron personas que padecen esteatohepatitis no alcohólica —inflamación grasa del hígado no relacionada al consumo de alcohol— reveló que el consumo prolongado de té verde es capaz de mejorar los niveles de enzimas hepáticas, así como ayudar a reducir el estrés oxidativo y los depósitos de grasa en el hígado. Otro estudio reveló que las personas que consumen té verde frecuentemente son menos propensas a desarrollar cáncer de hígado.AlcachofaLa alcachofa es conocida por aumentar la producción de bilis, lo que ayuda a eliminar las toxinas dañinas del hígado. Se considera que el extracto de hoja de alcachofa puede proteger el hígado de daños y promover el crecimiento de nuevo tejido hepático. Además, los científicos creen que la cinarina y la silimarina, antioxidantes que se encuentran en las alcachofas, pueden ayudar significativamente en el funcionamiento de este órgano.Verduras y hojas verdesPese a que son poco calóricas, las verduras y hojas verdes son ricas en nutrientes, vitaminas y minerales. La fibra vegetal ayuda a limpiar el cuerpo de toxinas y a eliminarlas. Ya los hepatocitos, presentes en la mayoría de los productos vegetales, son los componentes básicos de las células hepáticas y contribuyen a la renovación y restauración del hígado.

