Afganistán: "Con retiro de EEUU y OTAN, Eurasia queda sin presencia de actores occidentales"

EEUU sufre una nueva derrota en Afganistán. Tras 20 años de ocupación, sus tropas se retiran y dejan un país destruido. El Talibán (organización terrorista prohibida en Rusia) retorna tras ser expulsado del poder.

A comienzos de julio, las tropas de EEUU y la OTAN abandonaron la base aérea de Bagram (cerca de Kabul). Se marca el fin de la presencia norteamericana, dos meses antes de que se cumplan 20 años de los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono en EEUU, cometidos por Al Qaeda (organización terrorista proscrita en Rusia).Para el analista internacional argentino, André Serbin, esta retirada obedece a "un cambio de escenario geopolítico internacional" y a "un desinterés de EEUU en Medio Oriente en general". La región "ha pasado a un segundo plano porque EEUU identifica como sus principales amenazas a China y a Rusia".Está por verse qué pasará con el Gobierno afgano de Ashram Ghani en Kabul, cada vez más debilitado. Washington y sus aliados gastaron casi 4.000 millones de dólares en entrenamiento y equipos para las Fuerzas de Seguridad afganas. Pero estas empezaron a desmoronarse aún antes del retiro de las tropas extranjeras, dejando un costoso equipamiento en manos de los talibanes.Al retirarse las tropas extranjeras, "no hay un elemento de contención entre las dos partes para que el conflicto no escale", agregó el Director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES).En cuanto al futuro, si bien parece que los talibanes no tienen la intención de avanzar rápidamente sobre la capital Kabul, "ya empezaron los enfrentamientos y es altamente probable que este avance se produzca tarde o temprano", según el experto.Si bien los talibanes tienen la intención de establecer un estado islámico, "la gran pregunta es si van a pretender que se imponga en todo el territorio afgano o si van a llegar a algún tipo de negociación con el Gobierno actual", afirmó Serbín.Lo fundamental es que, con la retirada de EEUU y la OTAN, por primera vez "toda Eurasia queda sin la presencia de actores occidentales", añadió Serbín. El enorme espacio queda controlado por los propios actores euroasiáticos, a través de convergencias como la Organización de Cooperación de Shanghái, donde también participan India y Pakistán, y la Nueva Ruta de la Seda.

