Tribunal de elecciones hondureño defiende transparencia en gestión de compras y contratos

Tribunal de elecciones hondureño defiende transparencia en gestión de compras y contratos

MANAGUA (Sputnik) — El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras defendió la trasparencia de su gestión de compras y contratos de cara al proceso hacia los... 13.07.2021

américa latina

centroamérica

honduras

"El CNE ha actuado con toda responsabilidad y apegado a ley en todas sus compras y contratos; por lo que condena campaña insidiosa que insinúa dolo en proyecto de transmisión de resultados. Toda información es pública para sociedad entera", apuntó el organismo electoral a través de Twiter, en una publicación con la etiqueta #NoFakeNews.En la propia jornada y por idéntico medio el CNE ratificó el carácter democrático de sus decisiones."El CNE es un organismo colegiado independiente, autónomo sin relaciones de subordinación. Las decisiones son tomadas por mayoría por el pleno de consejeros propietarios [tres], y son respetadas por todos", apuntó en otro tuit.Con anterioridad ese poder del Estado hondureño había asegurado que el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que debió emplearse en las primarias (14 de marzo) se declaró desierto porque la empresa ganadora tenía solo seis meses de fundada y no disponía de garantías propias ni experiencia acreditable."Falso que CNE no quiso transmisión", insistió por medio de Twitter.Autoridades del tribunal electoral confirmaron que preparan un Plan B a fin de solicitar nuevamente la aprobación del presupuesto para los comicios del último domingo de noviembre.Esa sería la alternativa en caso de que el Congreso Nacional (Parlamento unicameral controlado por el oficialismo) no apruebe el presupuesto solicitado a finales de junio para tales fines.Al adelantar la noticia el secretario del CNE, Alejandro Martínez, se refirió a reuniones con los jefes de bancadas y el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, para destrabar el tema de la aprobación del presupuesto, y mostró confianza en su pronta resolución.Recordó que hasta el momento el CNE no recibió ningún desembolso de dinero para ejecutar el proceso electoral general.El organismo electoral integrado por los consejeros Ana Paola Hall (presidenta y representante del opositor Partido Liberal, de centroderecha), Rixi Moncada (Libre, izquierda opositora) y Kelvin Aguirre (Partido Nacional, derecha en el gobierno), acordó de manera unánime, entre otras, mejoras al proceso de votación y la digitalización de las actas luego del escrutinio de votos en las Juntas Receptoras.

