Tom Cruise se muestra con su primera pareja tras Katie Holmes

El actor estadounidense Tom Cruise fue grabado en Wimbledon durante el campeonato de tenis en compañía de Hayley Atwell, coprotagonista de la nueva entrega de... 13.07.2021, Sputnik Mundo

La prensa rumorea que Atwell es su novia, con la que está conviviendo desde finales del año pasado. Sin embargo, los portavoces de ambos no lo han confirmado.Cruise no ha tenido un romance de alto perfil desde que se divorció de su exesposa Katie Holmes en 2012, mientras que se dice que Hayley se separó de su ex a principios de este 2021. Antes de Holmes, Cruise había estado casado con Mimi Rogers y Nicole Kidman.

