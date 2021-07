"Son las dos grandes estafas del Real Madrid": Florentino Pérez atiza a Casillas y Raúl

https://mundo.sputniknews.com/20210713/son-las-dos-grandes-estafas-del-real-madrid-florentino-perez-atiza-a-casillas-y-raul-1114065434.html

Unas conversaciones grabadas hace más de una década han provocado un cisma en el seno del Real Madrid. En estas, Florentino Pérez arremete contra Iker Casillas... 13.07.2021, Sputnik Mundo

Las oficinas del Real Madrid en Valdebebas saltan por los aires. La causa son las controvertidas palabras del presidente del club blanco, Florentino Pérez, acerca de dos de las mayores leyendas del Santiago Bernabéu: Iker Casillas y Raúl González. Comentarios llenos de dureza, recogidos y publicados por El Confindencial. Esta grabación fue tomada hace 15 años, en 2006, justo cuando Pérez dejó su cargo como máximo dirigente de la entidad deportiva. Volvería en 2009."Las dos grandes estafas del Madrid son primero Raúl y segundo Casillas", remarca Pérez. 12 palabras con las que se resume el contenido de los audios, en los que se despacha contra ambos exportadores de la camiseta merengue. Precisamente, los dos lucen todavía el escudo del conjunto madrileño, ya que forman parte del organigrama de la corporación. Raúl es el entrenador del filial blanco, el Real Madrid Castilla Club de Fútbol, e Iker Casillas ostenta el cargo de vicepresidente ejecutivo de la Fundación Real Madrid.Críticas que comienzan apuntando al exguardameta. "Casillas no es portero para el Real Madrid, qué quieres que te diga. No lo es. Es que no lo ha sido nunca. Ha sido el gran fallo que hemos tenido. Lo que pasa es que tienes a los que le adoran, le quieren, hablan con él, yo qué sé. Le defienden tanto... ", arranca el presidente del club. Casi peores son sus opiniones sobre el que fuera delantero del equipo y hasta la fecha el futbolista que más veces se ha vestido de blanco. "Es malo, se cree que el Madrid es suyo", destaca Pérez acerca de Raúl.Dos años después de este primer audio, Florentino volvió a hablar sobre Casillas. Eso sí, en 2008 el tono seguía siendo el mismo. "Casillas, pobre hombre, no tiene dos dedos de frente. Yo le conozco perfectamente, es un tío muy corto y además se le nota cuando se lleva mejor o peor con su novia, está ausente, es un niño pequeño, como un perrito faldero, es como un monigote, una cosa infantil", afirmó. Incluso, llegó a difundir que Casillas tenía problemas de visión y que quiso prescindir de él años antes de su marcha definitiva.Además de Raúl y Casillas, Pérez también tiene palabras para otros miembros del Real Madrid. El magnate define a Ronaldo Nazario como "un jeta". Pero, no todo es negativo. Sobre Zinedine Zidane y David Beckham sostiene que son "unos tíos magníficos".De momento, ni Casillas ni Raúl han reaccionado a los antiguos comentarios del presidente de la entidad madrileña. Si que lo ha hecho el propio Pérez, quien ha asegurado que se trata de "conversaciones grabadas clandestinamente por José Antonio Abellán". "Lleva muchos años intentando venderlas sin éxito", apunta. Desde su punto de vista, esta publicación no es más que un acto de venganza por el caso de la Superliga. El mandatario ha puesto el asunto en manos de sus abogados.

