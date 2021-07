https://mundo.sputniknews.com/20210713/quienes-son-los-rusos-y-los-ucranianos-el-historico-articulo-de-putin-da-la-respuesta-1114070743.html

¿Quiénes son los rusos y los ucranianos? El histórico artículo de Putin da la respuesta

¿Quiénes son los rusos y los ucranianos? El histórico artículo de Putin da la respuesta

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, publicó un artículo sobre la unidad histórica de los rusos y los ucranianos. El dirigente presentó pruebas contundentes... 13.07.2021, Sputnik Mundo

Vladímir Putin prometió escribir un artículo sobre la unidad de los pueblos rusos y ucraniano durante su Línea Directa, la sesión anual en la que responde a las preguntas de los ciudadanos que se celebró el 30 de junio de 2020. Una de las preguntas tuvo que ver con el tema de las relaciones entre Rusia y Ucrania.Para el presidente ruso este ha sido uno de los temas clave de su presidencia. El empeoramiento de las relaciones con Kiev tras el golpe de Estado en Ucrania en 2014 tuvo lugar precisamente durante su mandato. No es la primera vez que le hacen esta pregunta al líder del país euroasiático y este tema es de interés personal para el presidente.Cuando apareció el artículo, los medios le prestaron una atención especial a las partes en las que menciona el estado de las relaciones entre los dos países, pero apenas mencionaron la pregunta principal: qué si los rusos y los ucranianos son el mismo pueblo. En su publicación el presidente ruso afirma que sí, pero muchos ucranianos tienen una percepción diferente.Para ellos se trata de pueblos distintos. Peor aún, creen que ni siquiera son pueblos hermanos. Esta percepción está inspirada por el rencor que muchos ucranianos guardan por la reacción rusa al golpe de Estado en Ucrania de 2014: la reunificación de Crimea con Rusia y el apoyo ruso a las milicias de Donbás.Pero los hechos históricos demuestran que los rusos y los ucranianos prácticamente pertenecen a la misma etnia. Según subrayó Putin en su artículo, ambos pueblos, al igual que los bielorrusos, provienen del antiguo Estado de Rus.Luego, este se dividió y, con el paso de tiempo, la parte occidental de la zona poblada por los antiguos rusos —los antecesores de los rusos actuales, bielorrusos y ucranianos— acabó bajo control de la República de las Dos Naciones, donde se sometieron parcialmente a la polonización.Código cultural comúnLos habitantes de la zona siguieron profesando el cristianismo ortodoxo y se llamaban a sí mismos como ruskiye —es decir, los rusos de origen eslavo, en el sentido amplio de esta palabra—. Putin también recordó que hablaban casi el mismo idioma y esta aseveración incluso es válida hasta el día de hoy. El idioma ruso y el idioma ucraniano, de hecho, forman parte de un continuo dialéctico.En el pasado había solo un idioma del que se derivaron las tres principales lenguas eslavas orientales: el ruso, el bielorruso y el ucraniano. Putin citó a un monje del siglo XVII que comparó la diferencia entre el idioma de los rusos occidentales —antecesor de los idiomas ucraniano y bielorruso— y el de los rusos orientales —antecesor del idioma ruso actual— con la diferencia que existe entre los dialectos de los italianos que vivían en Roma y en Bérgamo.Hoy en día, el italiano de Roma y el idioma lombardo —que se habla en la zona de Bérgamo— son considerados idiomas distintos. Efectivamente el idioma ruso y el idioma ucraniano literario tampoco son lo mismo, pero comparten el mismo legado cultural. Incluso famosos escritores como Tarás Shevchenko y Nikolái Gógol se inspiraron en ambas lenguas. El presidente ruso puso de relieve en su publicación que no hay que dividir este legado entre los dos países.Entretanto, los dos pueblos comparten el mismo código cultural, pero las autoridades ucranianas insisten en que no es así. Kiev hoy percibe como necesario distanciarse de todo lo ruso. Al crear una identidad separada, la Ucrania de hoy impone sobre sus ciudadanos normas que en realidad son ajenas a una gran parte de la población de ese país eslavo.Parece que la cúpula dirigente en Kiev no lo entiende, pero no es posible construir una nación del futuro sin abrazar el pasado. Tratan de borrar todos los logros que se alcanzaron en el trabajo conjunto con Rusia. Este camino inevitablemente los llevará a un callejón sin salida.El presidente ruso presenta como ejemplo de convivencia los casos de Austria y Alemania, y el de EEUU y Canadá. En ambos casos los países abrazan su pasado común y viven en paz. Este sería el escenario idóneo para Moscú y Kiev. Sin embargo, dada la difícil situación política entre los dos países es poco probable que este sueño se haga realidad en el corto plazo.¿Son ucranianos los rusos?El artículo de Vladímir Putin fue publicado no solo en ruso, sino también en ucraniano. Algo que es inusual. En esa traducción del artículo, el uso de los términos que significan 'ruso' es muy curioso. Especialmente, el contexto en el que se usan.En el idioma ruso el término ruso puede ser traducido como rossiyskiy y también como russkiy. El primer uso se refiere al Estado ruso y tiene que ver con todos los pueblos que lo habitan, mientras que el segundo uso —russkiy— solo se refiere a la etnia rusa de origen eslavo, su idioma y las cosas vinculadas con ella.Mientras tanto, en el idioma ucraniano rosiyskyy significa más o menos lo mismo que significa la palabra ruso en español: tanto la etnia rusa de origen eslavo como todo lo que se refiere al Estado ruso actual y todos los pueblos que lo habitan e incluso el propio idioma ruso.La palabra ruskyy en ucraniano, entretanto, tiene un sentido más profundo y se refiere a todo lo que está vinculado con la etnia de la antigua Rus y los tres pueblos eslavos orientales —este último coincide con la explicación dada por Putin—.En otras palabras, parece que en Ucrania hay un gran malentendido que tiene que ver con la diferencia en el uso de esos términos etnográficos. En esencia, es un problema de traducción. Tanto los ucranianos como los rusos son ruskiye, es decir, rusos en el sentido amplio de esta palabra. Justo por esta razón el presidente Putin insiste en que son el mismo pueblo.Pero la autoidentificación es un asunto de cada persona, sea rusa, ucraniana o de cualquier otra nacionalidad. Cualquiera puede creer que son el mismo pueblo o dos pueblos diferentes, pero sería ilógico negar que comparten el mismo legado y tienen una enorme cantidad de cosas en común. Tratar de romper esta unidad sería un gravísimo error.

alberto.r Bielorrusia y Rusia son hermanos Crimea Nikita lo regalo a Ucrania en 1954 y mediante un referéndum volvió a Rusia, mas temprano que tarde los hermanos colaboraran

