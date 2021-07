https://mundo.sputniknews.com/20210713/putin-reafirma-su-apoyo-a-bielorrusia-y-le-tiende-la-mano-a-ucrania-1114071843.html

Putin reafirma su apoyo a Bielorrusia y le tiende la mano a Ucrania

Putin reafirma su apoyo a Bielorrusia y le tiende la mano a Ucrania

Ocurrió en menos de 24 horas. Este lunes la página web del Kremlin publicó un artículo –en ruso y ucraniano– del presidente, Vladímir Putin, en el que subraya... 13.07.2021

Putin reafirma su apoyo a Bielorrusia y le tiende la mano a Ucrania Putin reafirma su apoyo a Bielorrusia y le tiende la mano a Ucrania

En su artículo, Putin afirma que Rusia está dispuesta a dialogar con Ucrania a condición de que el socio no sirva a los intereses de terceros. En calidad de prefacio a la publicación, Putin indicó que "hace poco, respondiendo durante la Línea Directa a la pregunta sobre las relaciones entre Rusia y Ucrania, dije que los rusos y ucranianos son un mismo pueblo que constituye un entero".Detalló que esta afirmación no se debe a la coyuntura política, sino que es su convicción. "Es por ello que he considerado necesario exponer mi postura y compartir las valoraciones de la situación existente. […] Rusia está abierta a un diálogo con Ucrania y dispuesta a abordar las cuestiones más difíciles pero para nosotros es importante entender que el socio protege sus intereses nacionales en vez de servir a los ajenos y ser herramienta para contrarrestarnos".Mientras, este martes tuvo lugar una cumbre, precisamente entre el presidente de Rusia, y su homólobo de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko. "Me gustaría señalar al principio de nuestra reunión que la República de Bielorrusia [...] sigue siendo para nosotros un socio importante y fiable en el ámbito de la economía", pronunció Putin.Por su parte, Lukashenko avisó que Bielorrusia resistirá a los embates sancionadores impuestos por Occidente. "Gracias a que no hemos roto los vínculos con Rusia, nuestra economía logró resistir en este período complicado. No se trata solo de esos virus que son las sanciones, es que la economía mundial ha caído mucho. Todos los países sienten ese impacto, incluida China, donde se registra una inflación sin precedentes, desde el punto de vista de ellos. Por eso resistiremos".En tanto, en la víspera de esta cumbre, el ministro de Exteriores bielorruso, Vladímir Makéi, advirtió que el objetivo último de los actores externos que buscan desestabilizar la situación en Bielorrusia es impedir que Rusia se afiance como potencia global.Al respecto, el columnista de Sputnik y exdirector de Euronews Luis Rivas, expresa que "Bielorrusia es ahora mismo un poco el punching ball porque es ahí donde se entrena la Unión Europea y también la OTAN en la nueva Guerra Fría. Bielorrusia es un enemigo mucho menor y más débil que Rusia, pero al mismo tiempo Bielorrusia tiene la suerte de contar con el apoyo de Moscú".Chile comienza una nueva era espacialLa construcción de diez micro y nanosatélites, de los cuales ocho serán fabricados en Chile. Es lo que contempla el Programa Nacional Satelital lanzado recientemente por la nación andina. El proyecto estima que los dispositivos serán construidos y lanzados al espacio entre 2021 y 2025, y ocho de los cuales serán fabricadas por ingenieros de la Fuerza Aérea de Chile y universidades nacionales. Tres serán microsatélites de menos de 100 kilos cada uno y otros siete serán nanosatélites de hasta 20 kilos.Rodrigo Quevedo, director de la empresa Robotics Lab SCL dedicada al desarrollo y comercialización de soluciones robóticas avanzadas, comentó a 'Octavo Mandamiento' que "es una gran noticia que Chile siga avanzando en materia de desarrollo tecnológico", donde se abren nuevas oportunidades para que el país explore "nuevas tecnologías avanzadas".Entre los socios en este tema resaltó el caso de Rusia, que ya está formando a especialistas chilenos para áreas como ingeniería o aeronaves espaciales.Prensa internacional repudia 'hooliganismo' británico ante la indeferencia de autoridades correspondientes"Cocaína en plena calle, agresiones y el asalto a Wembley: los hinchas ingleses avergüenzan al fútbol europeo". Este es el resumen que hace el portal deportivo El Desmarque del comportamiento de los aficionados británicos "antes, durante y después" de la final de la Eurocopa que se disputó el pasado domingo en Londres. Un comportamiento que la autora del artículo, María Trigo, califica como "bochornoso". El texto viene acompañado de un vídeo que repasa algunos de los peores momentos que los seguidores británicos dejaron en la ciudad londinense y en el estadio de Wembley, donde Italia se impuso a Inglaterra en los penaltis para reinar en Europa. "De vergüenza", sentencia la periodista las imágenes filmadas en la capital del Reino Unido.El diario Infobae coincide en que "los aficionados británicos fueron protagonistas de acciones vergonzosas" tanto antes como durante y después de la final de la Eurocopa. "El domingo fue un día más que olvidable para los ingleses", escribe el medio refiriéndose a la derrota ante Italia por la final de la Eurocopa en la tanda de penales. Se señala que, en la previa al gran partido, los británicos ya habían dado la nota generando un caos total en los alrededores y en la puerta del estadio a tal punto que un numeroso grupo de personas sin entradas rompió el cerco policial para colarse agresivamente por el predio. Pero la violencia de los hinchas británicos no se detuvo allí. Durante el encuentro se pudieron escuchar muchos cánticos racistas para los jugadores del equipo rival e incluso para los propios, sobre todo tras la frustrada tanda desde los doce pasos.En este sentido, la cadena BBC escribe en su portal que "Inglaterra no sólo perdió la final de la Eurocopa ante Italia, sino también una batalla en su empeño de acabar con el racismo en el fútbol". Indica que tras el final del partido, las jóvenes estrellas inglesas Jadon Sancho, Marcus Rashford y Bukayo Saka, fueron blanco de miles de comentarios racistas en las redes sociales, donde las expresiones agresivas se mezclaron con emojis de gorilas y monos". Algo que, según el medio, constituye "la prueba más grande para los gigantes de las redes sociales en sus intentos de reprimir las agresiones raciales contra los futbolistas", lo cual "hasta ahora no está saliendo bien".Armar bandas en Venezuela: "el último recurso desesperado" de la oposiciónDurante varios días, un sector del oeste de Caracas fue asediado por un grupo criminal liderado por un delincuente apodado El Coquii. Tras un operativo policial, las autoridades tomaron el control del lugar desde donde operaba esta banda, en el conocido barrio Cota 905. Se incautaron armas de alto calibre, como un lanza misil portátil, lanzagranadas y un fusil con miras telescópica de fabricación estadounidense.La ministra de Interior denunció que la mayoría de las armas incautadas entraron al país provenientes de Estados Unidos y Colombia. A su vez, denunció que grupos de paramilitares colombianos estaban "armando, financiando y preparando" a estos delincuentes para "desencadenar una guerra civil". El Gobierno también ha denunciado que estas bandas armadas están articuladas con sectores de la extrema derecha venezolana.El analista político venezolano, José Roberto Duque, también considera que detrás de esos grupos armados hay intereses políticos."Una banda que actúa de esta manera, que se apoya en el terror y en el dominio territorial de una pequeña zona de Caracas ¿para qué le puede servir a los factores políticos que quieren perturbar o destruir la institucionalidad venezolana? Bueno, les sirve porque cuando hay violencia, cuando se desata la violencia, así sea un pequeño foco de la ciudad capital, Estados Unidos y personajes como Leopoldo López, Juan Guaidó y Julio Borges pueden instalar en el exterior la matriz de opinión de que el Gobierno legítimo de Venezuela, el Gobierno de Nicolás Maduro, no controla nada, ni siquiera la ciudad capital", explica.Aunque Duque resalta que esta banda armada solo controla un pequeño sector del oeste de la capital, también alerta los peligros que estas bandas revisten. El Gobierno venezolano ha denunciado que el objetivo de armar estas bandas sería "generar violencia y desencadenar una guerra civil"."Se está cumpliendo uno de los requisitos que temíamos y que habíamos creído que no era probable en Venezuela, que es el financiamiento de un pseudo ejército, porque ese es uno de los requisitos para el estallido de una guerra civil. Ahora, quiero seguir insistiendo que la banda del Coqui es un fenómeno focal, muy bien dotado de recursos logísticos, financieros, pero aún así sigue siendo una banda de microscópicas proporciones. Yo estaría más aterrorizado si esto se propaga y se conforma de verdad un ejército capaz de poner en jaque a las fuerzas regulares venezolanas. Pero el Coqui y estas bandas criminales cometieron un error central, crucial, que fue violentar su propio escudo humano. Es decir, los jefes de esta banda criminal eran casi intocables, de muy difícil acceso esa zona hasta que a estos señores les dio por dispararle a su propia población. Cuando tú tienes un escudo humano y te dedicas a dispararle a la gente que te está protegiendo, ya tú perdiste la guerra. Eso me reafirma en la idea de que el objeto de estos señores es solo mostrar estallidos ocasionales de violencia y no la toma del poder. La toma del poder la tienen entre ceja y ceja los señores que los financian, pero este parapeto que ha sido parcialmente desarmado la semana pasada no reviste peligrosidad para la institucionalidad", insiste.A su vez, Duque considera que no es casual que este asedio de grupos armados contra un sector de la población caraqueña se de días después de la visita a Colombia de los jefes de la CIA y del Comando Sur.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

alberto.r Rusia a punto de terminar el Nord Stream 2 tiene la mano a su hermano, eso es de gente bien nacida Zelensjy debe responder por el bienestar de su pais y no ser carnada de EEUU, es tiempo de que el progreso se reinicie, y que los Ucranianos reconozcan Donbas siendo una republica federal lo mismo Georgia 0

