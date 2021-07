https://mundo.sputniknews.com/20210713/presidente-de-peru-considera-razonable-cambios-en-la-constitucion-1114081611.html

Presidente de Perú considera "razonable" cambios en la Constitución

Presidente de Perú considera "razonable" cambios en la Constitución

LIMA (Sputnik) — El presidente peruano, Francisco Sagasti, afirmó que le parece "razonable" realizar modificaciones a la Constitución

El candidato a la presidencia, Pedro Castillo (Perú Libre, izquierda), ganador en el conteo oficial del balotaje del 6 de junio pasado, se ha manifestado a favor de un cambio completo de la carta magna a través de la conformación de una Asamblea Constituyente.Al respecto, el actual mandatario afirmó que si bien las reformas a la Constitución son posibles, la creación de una ley no implica un cambio necesario en la realidad del país."En el Perú tenemos una cantidad de ilusos que creen que una ley pasa para que automáticamente todo se organice, cuando no se dan cuenta que la ley solo es el primer paso (...) De ahí en adelante, hay que tener políticas, después instrumentos, luego instituciones que los apliquen, recursos, mecanismos operativos para pasar de una ley a un cambio real", dijo Sagasti.El actual mandatario deberá dejar el cargo el 28 de julio, cuando asuma un nuevo presidente electo que, aunque aún no se ha proclamado oficialmente, tendría que ser Pedro Castillo.

