Perú: Castillo más cerca de la presidencia y Fujimori de un nuevo fracaso

Perú: Castillo más cerca de la presidencia y Fujimori de un nuevo fracaso

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que resolvió todas las apelaciones de nulidad de actas electorales mientras avanza en proclamar al nuevo mandatario. 'En Órbita' conversó con el enviado especial de Sputnik, Marco Teruggi, desde Lima.

Perú: Castillo más cerca de la presidencia y Fujimori de un nuevo fracaso El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que resolvió todas las apelaciones de nulidad de actas electorales mientras avanza en proclamar al nuevo mandatario. 'En Órbita' conversó con el enviado especial de Sputnik, Marco Teruggi, desde Lima.

A dos semanas del acto de asunción del 28 de julio en el Congreso, el candidato Pedro Castillo espera ser proclamado presidente electo tras liderar en el conteo general de la segunda vuelta del 6 de junio.Castillo (aspirante del partido de izquierda Perú Libre) obtuvo el 50.125% de los votos en el balotaje del 6 de junio, seguido por Keiko Fujimori (Fuerza Popular) con 49.875%.Autoridades del JNE estiman que se tendría el acta de proclamación de la segunda vuelta el próximo martes 20. La demora responde a la revisión de 241 apelaciones de actas presentadas por Fujimori y Fuerza Popular.La aspirante presidencial ha convocado a manifestaciones periódicas en contra de la validación del resultado. Se espera que tras la proclamación pueda haber nuevas marchas y concentraciones."Creo que [este reclamo] ha perdido fuerza porque la denuncia de fraude no tiene sustento ni pruebas ratificadas. También han aparecido personajes macabros de la historia política peruana como Vladimiro Montesinos, metido en esta trama de intento de robo de elecciones, lo que le ha quitado legitimidad", apuntó Teruggi.El sociólogo también se refirió a "sectores de poderes políticos y económicos que han quitado su apoyo a Fujimori, en vista de que antes de que el país llegue a una situación de enfrentamiento complejo tal vez les conviene trabajar hacia un Gobierno de Castillo y ver cómo garantizar sus intereses allí".El enviado de Sputnik a Perú también destacó que el hecho de que "EEUU no haya ratificado la denuncia de Fujimori, la deja sola".La asunción presidencial será el 28 de julio, en coincidencia con la fecha de los 200 años de la proclamación de la independencia de Perú.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— el reclamo de los guatemaltecos por la renuncia del presidente Alejandro Giammattei, debido a la crisis agudizada por la pandemia. Y además el debate de las autoridades argentinas sobre la prohibición de la cría de salmones en Tierra del Fuego.En Uruguay, En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

