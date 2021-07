Parlamentario: la detención del exdiputado Guevara no afecta diálogo en Venezuela

https://mundo.sputniknews.com/20210713/parlamentario-la-detencion-del-exdiputado-guevara-no-afecta-dialogo-en-venezuela-1114071311.html

"Una cosa es el diálogo político, la participación de las fuerzas democráticas del país y otra es el hampa, y está demostrado que Voluntad Popular [centroizquierda] es una organización delictiva con vínculos muy fuertes con el hampa común y con el paramilitarismo, tenemos pruebas de eso", expresó a Sputnik Ortega, del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV, extrema izquierda).Guevara fue detenido el 12 de julio, y aunque dirigentes opositores denunciaron que fue secuestrado por funcionarios del Estado, horas más tarde, el Ministerio Público anunció que había sido aprehendido debido "a su vinculación con grupos extremistas y paramilitares asociados al Gobierno colombiano".Al exdiputado, aliado de Juan Guaidó, considerado por EEUU y otros países como el presidente legítimo de Venezuela, la Fiscalía le imputó los delitos de terrorismo, atentado contra el orden constitucional, concierto para delinquir y traición a la patria.Dirigentes opositores, relacionados a Guaidó, rechazaron la detención de Guevara, al considerar que se trata de una "pésima señal" en medio del camino del diálogo y el entendimiento que se da en el país, en el marco de las elecciones del próximo 21 de noviembre.Además, la detención se produjo cuando en el país se encuentra una misión exploratoria de la Unión Europea (UE), para evaluar si es posible la participación de ese bloque como observador en las elecciones regionales y municipales.En ese sentido, Ortega, miembro de la comisión de Asuntos Internacionales del parlamento, señaló que en Venezuela no se le dará curso a la impunidad porque se encuentra la misión de la UE.A juicio de Ortega, la conducta de Guevara es reincidente, pues dijo que a pesar de haber sido perdonado incurre de nuevo en "actos delictivos".Guevara había sido indultado por el presidente Nicolás Maduro en septiembre de 2020 junto a otros 109 políticos, tras las negociaciones entre su Gobierno y un sector de la oposición.Tras ser indultado, el exdiputado salió de la Embajada de Chile en Caracas, donde permaneció por tres años luego de ser acusado de ser uno de los instigadores de las protestas de 2017 contra el Gobierno.Falsos positivosEl opositor y prófugo de la justicia, Leopoldo López, dijo que la detención de Guevara busca "distraer la opinión de lo que ha ocurrido en Caracas en las últimas semanas con la toma de grupos criminales de sectores enteros de Caracas".En ese sentido, Ortega, integrante del Grupo Parlamentario de Venezuela ante el Parlamento Latinoamericano, señaló que López y Guaidó solo generan acciones de bandera falsa."Leopoldo López, Guaidó y Freddy Guevara son los jefes de esa banda delictiva llamada Voluntad Popular, así que cualquier show que monten es un falso positivo [acción de bandera falsa] porque ellos son los enemigos de la democracia venezolana y no se van a incorporar al diálogo, se mantienen al margen de la ley y tienen profundos vínculos con el paramilitarismo colombiano y son financiados por la CIA [Agencia Central de Inteligencia] estadounidense", señaló.El 12 de julio, el Gobierno venezolano denunció que la extrema derecha había financiado y entregado armas, con apoyo internacional, a grupos criminales que mantenían azotado al sector conocido como la Cota 905, en el oeste de Caracas.De acuerdo al Ejecutivo, durante el operativo los funcionarios de seguridad encontraron armas de Estados Unidos y de la Fuerza Armada de Colombia; así como detuvieron a tres paramilitares colombianos, quienes confesaron que entrenaban a las organizaciones delincuenciales en esa zona.Por su parte, Maduro reiteró el 12 de julio que apoya un diálogo con la oposición, y que la sede sea en México, pero dijo que no está de acuerdo con los dirigentes que dicen que quieren participar y están planificando golpes de Estado, financiado a delincuentes, ataques terroristas y planificando magnicidio.

