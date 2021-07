https://mundo.sputniknews.com/20210713/mexico-ofrece-ayuda-humanitaria-a-cuba-a-nombre-de-la-celac-1114062283.html

México ofrece ayuda humanitaria a Cuba a nombre de la CELAC

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Gobierno de México estuvo en comunicación con el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, para ofrecer ayuda humanitaria al país... 13.07.2021, Sputnik Mundo

américa latina

protestas en cuba 2021

méxico

cuba

México desempeña la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)."En esa condición de presidencia de la CELAC, el día de ayer [el 12 de julio] hablé con el canciller, mi homólogo de Cuba, para establecer comunicación y a nombre de toda la comunidad ver lo que se puede hacer, o que es lo que sería más necesario para apoyar desde el punto de vista humanitario a Cuba", dijo en conferencia el canciller mexicano.El jefe de la diplomacia mexicana está en comunicación con La Habana, "por convicción de la política exterior mexicana y por el rol que México tiene ahora en la presidencia protempore de la Celac".Ebrard aclaró que las gestiones están en ese nivel de comunicación preliminar y que informará los siguientes pasos "en cuento tengamos más avances".Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reafirmó la postura de su administración en contra del bloqueo de EEUU a Cuba."Ya fijamos nuestra postura [el 12 de julio], consideramos que no debe haber bloqueo, es muy interesante, porque en Naciones Unidas cuando se trata este asunto, la inmensa mayoría de los pases representados vota en contra del bloqueo, pero es una mayoría muy significativa", dijo el jefe de Estado.El bloqueo comenzó a principios de los años 1960, después del triunfo de la Revolución Cubana, y ha sido rechazado en el marco de la Organización de Naciones Unidas (ONU) con resoluciones aprobadas desde 1994.Consideró además que los países que se oponen a que se ponfa fin al bloqueo económico de EEUU "deberían de reflexionar sobre eso, porque no se debe aislar a nadie, no se debe cercar a nadie, tiene que haber libertad plena, y no se debe actuar de esa forma, diría que es violatorio de los derechos humanos y contrario a lo que debe ser la fraternidad universal".El 11 de julio estallaron protestas en Cuba cuando miles de personas salieron a las calles para exigir elecciones libres y soluciones a los problemas sociales. Los medios locales informaron que las protestas se llevaron a cabo en ocho ciudades de la nación insular, incluida La Habana.Los manifestantes salieron a las calles criticando también al Gobierno cubano por el impacto de la crisis económica y la pandemia de COVID-19.El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, detalló los planes de grupos opositores dentro de la isla, a los que acusó de estar financiados desde Estados Unidos, y que se han aprovechado de la crisis económica y el rebrote del COVID-19 para incentivar sus acciones desestabilizadoras con el fin de provocar el derrocamiento del Gobierno.

méxico

cuba

protestas en cuba 2021, méxico, cuba