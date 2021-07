https://mundo.sputniknews.com/20210713/medico-colombiano-asegura-desarrollar-una-vacuna-contra-todas-la-cepas-de-covid-19-1114073936.html

Médico colombiano asegura desarrollar una vacuna contra todas la cepas de COVID-19

Médico colombiano asegura desarrollar una vacuna contra todas la cepas de COVID-19

El médico inmunólogo Manuel Elkin Patarroyo, aseguró que junto a su equipo de científicos desarrollaron una vacuna altamente eficaz contra todas las variantes... 13.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-13T19:01+0000

2021-07-13T19:01+0000

2021-07-13T19:31+0000

américa latina

vacuna contra coronavirus

colombia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/14/1108835090_0:238:3071:1965_1920x0_80_0_0_31728295e5b2024371325c5bd11d1c82.jpg

El médico colombiano, conocido por desarrollar una vacuna contra la malaria, fue ampliamente criticado al inicio de la pandemia en su país por minimizar por completo los alcances de esta y por sus posturas contrarias a las medidas sanitarias para el manejo de la pandemia y el desarrollo de vacunas que permitan ciertos grados de inmunización global. A pesar de lo anterior, el científico colombiano, que ya ha sido inmunizado con ambas dosis de la vacuna Pfizer, aseguró estar trabajando en una vacuna íntegramente colombiana, capaz de combatir las distintas cepas o mutaciones del virus.Pese a dedicar gran parte de su vida científica en el ámbito de los parásitos, como los que producen la malaria, más que del estudio de los virus, el médico planteó que sus estudios proyectan contar con la vacuna colombiana, que será denominada ColSarsProt, Colombia-Sars-Protection por sus siglas, y que confía plenamente en las capacidades del grupo de trabajo científico de su laboratorio y del trabajo en conjunto con la Universidad de Antioquia.La vacuna colombiana, desarrollada por el doctor Elkin Patarroyo, será una realidad en 2022, ya que, según explicó, la falta de un reactivo disponible solo en el extranjero y los largos plazos de importación retrasarían la investigación y, por ende, las fases de pruebas y el desarrollo de la misma.“Nos dijeron que estaría llegando a finales de julio o agosto, y mientras obviamente hacemos las experimentaciones en los monos, van a pasar seis u ocho meses. Por eso, ya me vacuné”, dijo el inmunólogo al Diario Criterio.Críticas de animalistasSus estudios y proceso de desarrollo de la vacuna colombiana no han estado exentos de controversias. El inmunólogo y su equipo de investigación han sido objeto de críticas por el empleo de animales, particularmente monos, en las fases de pruebas de los patógenos AntiA lo anterior, Patarroyo respondió que, "a diferencia de otros laboratorios, nosotros no hemos matado animales. A ver, ¿escoja entonces cuál es mejor? No se mueren los 400 micos con los cuales trabajamos, mientras tanto, las multinacionales farmacéuticas tienen un billón (mil millones) de individuos donde están ensayando sus vacunas", sostuvo.Vacuna contra la MalariaEl médico inmunólogo desarrolló una vacuna contra la malaria denominada SPf66 en la década de 1980, sin embargo, la OMS la declaró inactiva tras un conjunto de pruebas y evaluaciones científicas. El médico sostiene que esto responde a los intereses de multinacionales farmacéuticas, más que a investigaciones o escrutinio de pares científicos.Redes SocialesEl inmunólogo deslizó a su vez críticas contra quienes sostienen datos erróneos o sencillamente hechos con mala fe hacia su persona, sus investigaciones, métodos y equipos de trabajo, asegurando que “No me sorprende que la gente joven no crea, sólo atienden a lo que dicen en las redes o los medios, pues jamás vieron lo que había pasado, ni han leído los artículos científicos”, sostuvo Elkin Patarroyo respecto a sus detractores.En la entrevista, el médico y científico aseguró que "Todas las vacunas tienen las mismas reglas de juego y nosotros somos los menos interesados en saltarnos las normas, porque con cualquier cosa pequeña que se nos olvide u obviemos nos caen encima con sevicia como han hecho hasta ahora".

https://mundo.sputniknews.com/20210702/agencia-fitch-ratings-quita-grado-inversor-a-colombia-por-efectos-derivados-de-pandemia-1113729192.html

https://mundo.sputniknews.com/20210527/colombia-extiende-emergencia-sanitaria-por-90-dias-ante-tercer-pico-de-la-pandemia-1112604419.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vacuna contra coronavirus, colombia