https://mundo.sputniknews.com/20210713/lukashenko-bielorrusia-aguantara-las-sanciones-occidentales-1114059230.html

Lukashenko: Bielorrusia aguantará las sanciones occidentales

Lukashenko: Bielorrusia aguantará las sanciones occidentales

MINSK (Sputnik) — Bielorrusia resistirá ante las sanciones que le impusieron los países occidentales, así como ante la situación económica complicada que se... 13.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-13T12:41+0000

2021-07-13T12:41+0000

2021-07-13T12:41+0000

internacional

alexandr lukashenko

sanciones

bielorrusia

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/11/1092438405_0:0:2755:1549_1920x0_80_0_0_6508a4d961ad0d96fe25e87f9a85f3e4.jpg

"Gracias a que no hemos roto los vínculos con Rusia, nuestra economía logró resistir en este período complicado. No se trata solo de esos virus que son las sanciones, es que la economía mundial ha caído mucho. Todos los países sienten ese impacto, incluida China, donde se registra una inflación sin precedentes, desde el punto de vista de ellos. Por eso resistiremos", dijo al reunirse en San Petersburgo con el mandatario ruso, Vladímir Putin.Lukashenko también afirmó que a Occidente no conseguirá monopolizar la agenda internacional y que su presión sobre Minsk y Moscú no surtirá efecto.Lukashenko subrayó que Bielorrusia y Rusia hicieron bien al dedicar tiempo a su defensa y seguridad.Las elecciones presidenciales del 9 de agosto de 2020 en Bielorrusia, que otorgaron un nuevo mandato a Alexandr Lukashenko, dieron origen a varios meses de protestas.La Fiscalía General de Bielorrusia abrió causas penales contra líderes opositores a los que les imputa llamados a derrocar el Gobierno y la creación de un grupo extremista con el objetivo de hacerse con el poder a través de medios anticonstitucionales.Las autoridades bielorrusas declararon en varias ocasiones que las protestas se coordinan desde el exterior. Lukashenko acusó a Occidente de injerencia directa en la situación en Bielorrusia, dijo que fuerzas externas intentaron organizar en Bielorrusia una "revolución de colores" que fracasó.

https://mundo.sputniknews.com/20210712/canciller-bielorruso-la-desestabilizacion-de-bielorrusia-apunta-contra-rusia-1114017183.html

bielorrusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

alexandr lukashenko, sanciones, bielorrusia, europa