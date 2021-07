https://mundo.sputniknews.com/20210713/la-vicealcaldesa-de-madrid-ofrece-las-plazas-de-la-capital-al-pueblo-cubano-1114056332.html

La vicealcaldesa de Madrid ofrece las plazas de la capital al pueblo cubano

La vicealcaldesa de Madrid ofrece las plazas de la capital al pueblo cubano

Begoña Villacís declara poner a disposición del pueblo cubano las plazas de Madrid "para combatir" el régimen. En declaraciones a los medios, ha puesto en duda... 13.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-13T10:13+0000

2021-07-13T10:13+0000

2021-07-13T10:13+0000

españa

manifestación

manifestaciones de protesta

libertad

pedro sánchez

madrid

cuba

política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0d/1114056433_0:0:500:281_1920x0_80_0_0_14177aebcf2f0561ea8953a1d0a03060.jpg

En una concentración frente al Congreso de los Diputados en apoyo a las manifestaciones que tuvieron lugar en distintos puntos de la isla caribeña el 11 de julio, la portavoz del grupo municipal de Ciudadanos y vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha declarado ante la prensa allí destacada poner "todas las plazas libres de Madrid" a disposición del pueblo cubano para "combatir la dictadura y favorecer la libertad que no hay ahora en Cuba". "Cuba necesita libertad, los cubanos necesitan libertad y los españoles estamos con los cubanos, lo que no sabemos es dónde está el Gobierno de Sánchez, mucho me temo que es preso de ministros comunistas que apoyan el régimen cubano, como el señor Garzón", ha asegurado, hablando en tanto que "orgullosa vicealcaldesa de una ciudad libre".La concentración frente al Parlamento español estuvo convocada por la organización opositora cubana Prisoners Defenders. Junto a Villacís se encontraban varios parlamentarios del PP y Vox, como Cuca Gamarra e Iván Espinosa de los Monteros, así como la portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Rocío Monasterio. Villacís ha aprovechado para arremeter contra el presidente del Gobierno, a quien ha exhortado a "estar más con el pueblo español y con la defensa de las libertades", al tiempo que lamentaba la "falta" de un dirigente que "esté a favor de la libertad". En su opinión, pese a la reciente remodelación del Gobierno de la nación, "Sánchez sigue teniendo los mismos socios y las mismas servidumbres" y debería "abanderar" en la UE la "lucha por la libertad" del pueblo cubano.

https://mundo.sputniknews.com/20210713/espana-muestra-preocupacion-por-penurias-en-cuba-y-pide-respeto-a-derecho-de-manifestacion-1114055938.html

madrid

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

manifestación, manifestaciones de protesta, libertad, pedro sánchez, madrid, cuba, política