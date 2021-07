https://mundo.sputniknews.com/20210713/la-onu-reconoce-a-27-victimas-de-desaparicion-forzada-en-mexico-en-un-acto-de-la-marina-1114069216.html

La ONU reconoce a 27 víctimas de desaparición forzada en México en un acto de la Marina

La ONU reconoce a 27 víctimas de desaparición forzada en México en un acto de la Marina

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El representante en México de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidad (Acnudh), Guillermo... 13.07.2021

"Hoy [el 13 de julio] debemos destacar el valor y perseverancia con que las víctimas de estos hechos han luchado para conseguir el reconocimiento de estas graves violaciones a sus derechos humanos, con el apoyo de los defensores que les asisten", dijo Fernández-Maldonado en un discurso en el acto de petición de perdón de la Marina Armada por esos crímenes de Estado, en la Plaza 1 de Mayo de esa ciudad fronteriza con EEUU.La petición de perdón es una de las condiciones impuestas por la Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH, ombudsman) en su recomendación 36VG/2020 en la que señala a la Marina como responsable de 27 desapariciones forzadas, entre quienes 12 fueron víctimas posteriormente ejecutadas.En el acto también participaron representantes de los gobiernos de la ciudad de Nuevo Laredo y del estado de Tamaulipas (noreste)."El acto de disculpa del Estado mexicano tiene el valor del reconocimiento público de la dignidad y derechos de las víctimas de estas graves violaciones a derechos humanos", dijo Fernández-Maldonado.El organismo internacional expresó su confianza en que la participación de la secretaría federal de Marina en el acto de petición de perdón siente un positivo precedente "en favor no solo de la rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas, por ser la primera vez que reconocen su responsabilidad en un evento de esta naturaleza".Reparación y no repeticiónFernández-Maldonado también señaló que es una contribución a la reparación de las víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas por sus elementos castrenses y de la necesidad de medidas de no repetición.Acnudh reafirmó que seguirá acompañando a los familiares de desaparición forzada, en la que participan agentes del Estado, en su búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación."Toda disculpa pública es parte de una respuesta integral del Estado, que debe incluir medidas efectivas para continuar la búsqueda de las personas que están desaparecidas y la investigación judicial de los hechos", subrayó el delegado permanente de Acnudh, que desde 2002 tiene una oficina permanente en este país.El acto de disculpa pública cumple así son una recomendación de la CNDH por las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales perpetradas entre febrero y mayo de 2018 en la ciudad fronteriza.Esa recomendación fue emitida el 13 de junio del año pasado por la desaparición forzada de más de 30 víctimas de la Marina Armada.Durante más de tres años, estas víctimas, sus familiares y defensores de derechos humanos fueron "criminalizados" a través de redes sociales, con falsos perfiles e incluso en algunos medios de comunicación, por pedir justicia y castigo para los responsables de los crímenes de Estado.El total de personas desaparecidas que permanecen sin ser localizadas en México, desde que comenzó el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el 1 de diciembre de 2018, hasta julio recién pasado, suma 21.546 personas, que es casi la cuarta parte de todos los desaparecidos en los registros históricos desde 1964, indica un informe de la oficina federal de Derechos Humanos difundido este 13 de julio.

