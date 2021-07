https://mundo.sputniknews.com/20210713/francia-multa-a-google-con-500-millones-por-mala-fe-con-respecto-a-derechos-afines-1114056209.html

Francia multa a Google con €500 millones por mala fe con respecto a derechos afines

PARÍS (Sputnik) — La Autoridad de la Competencia de Francia impuso una multa de 500 millones de euros a Google por no haber actuado de buena fe y haber... 13.07.2021, Sputnik Mundo

Además, el regulador ordenó a Google que presente una oferta de remuneración por el uso actual de contenidos protegidos, so pena de multas de hasta 900.000 euros por cada día de mora si no lo hace dentro del plazo de dos meses.La presidenta del organismo, Isabelle de Silva, acusó a Google de no haber negociado de buena fe con los editores y las agencias de prensa y haber restringido injustificadamente el alcance de esa negociación.Un portavoz de Google citado por la agencia AFP dijo que en la empresa están "muy decepcionados con esta decisión". "Actuamos de buena fe durante todo el proceso", aseguró y añadió que los esfuerzos de la compañía para lograr una solución habían sido ignorados.

