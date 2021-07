https://mundo.sputniknews.com/20210713/fiscalia-de-mexico-ordena-reencarcelacion-de-lider-del-cartel-de-sinaloa-1114084350.html

Fiscalía de México ordena reencarcelación de líder del Cartel de Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La Fiscalía General de México logró la reencarcelación de Jesús Héctor Palma, alias 'El Güero', de 80 años de edad, uno de los...

El 30 de abril de este año, el secretario de un juzgado de distrito de procesos penales federales en el Estado de Jalisco (centro-oeste) dictó una sentencia absolutoria a favor de El Güero, como se apoda en el argot mexicano a las personas de raza blanca.El 3 de mayo pasado, la FGR presentó una apelación en contra de esa sentencia, que estuvo a punto de liberar a Palma el sábado 1 de mayo por la madrugada.Los fiscales lograron probar que la resolución impugnada no aplicaba la ley correspondiente o se aplicaba "inexactamente".La liberación se basaba en que "se trasgredieron los principios reguladores de la valoración de las pruebas", y que "no se fundó o motivó correctamente" el proceso.El 1 de mayo pasado, el juzgado penal de Jalisco absolvió al narcotraficante de la imputación por "delincuencia organizada" y ordenó su liberación, pero fue detenida in extremis.Freno a la liberaciónEl lunes 3 de mayo, el presidente Andres Manuel López Obrador anunció: "no se puede emitir una orden para liberar a un recluso acusado de delincuencia organizada un sábado en la madrugada, eso se conoce como 'sabadazo', se logró una suspensión de 48 horas".Palma fue detenido en México en 1995 y extraditado en 2007 a EEUU, donde fue condenado a prisión.Tras su extradición hace cinco años permanecía en el penal de alta seguridad El Altiplano, en el central estado de México.Las nuevas diligencias estuvieron a cargo de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal.El lunes 12 de julio, un tribunal revocó la sentencia absolutoria impugnada y giró orden de reaprehensión.El dictamen judicial establece que "existe violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento".Además, indica que el secretario en funciones de Juez distrital "indebidamente privó de valor a las pruebas torales en las que la FGR fundó su acusación".El funcionario judicial que ordenó la liberación "realizó un análisis incorrecto y superficial", de los principios en procesales judiciales, dice la sentencia.El nuevo dictamen ordena al juez "reponer el procedimiento", y ordena la reaprehensión.El 13 de julio, Julio Palma fue notificado de la finalización del "arraigo cautelar" provisorio y agentes federales cumplieron la orden de reencarcelarlo.El octogenario Güero Palma, fundó el Cartel de Sinaloa junto con Joaquín El Chapo Guzmán quien purga cadena perpetua en EEUU.El narcotraficante fue arrestado en 1995 cuando se desplomó por el mal tiempo la avioneta en la que viajaba hacia Guadalajara (centro).En 2007 fue extraditado a EEUU donde se declaró culpable de tráfico de 50 kilos de cocaína, y fue condenado en 2008 a 16 años de prisión, en la cárcel de alta seguridad de Alwater, California (suroeste).En abril de 2016 fue liberado en Boronsville, Texas, sur de EEUU, en el paso fronterizo con Matamoros, donde lo detuvieron militares mexicanos y fue encarcelado en el mencionado penal de alta seguridad.Como antecedente, Rafael Caro Quintero, conocido como el Rey de la Marihuana fue liberado a sus 60 años después de purgar 28 años de prisión, por el asesinato de un agente antidrogas estadounidense.La liberación de Caro Quintero, que ahora tiene 68 años, ocurrió una madrugada de agosto de 2013, en el mismo penal de alta seguridad, y desde entonces está prófugo, por quien EEUU ofrece 20 millones de dólares para su recaptura.Según la fiscalía, Quintero volvió a su tierra natal a enlazarse con los hijos del Chapo Guzmán.También habría contactado al más elusivo de todos los capos del Cartel de Sinaloa: Ismael Zambada, alias El Mayo, de 73 años, quien nunca ha sido detenido.

