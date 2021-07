https://mundo.sputniknews.com/20210713/el-gesto-de-messi-en-pleno-festejo-no-dejo-que-sus-companeros-carguen-a-brasil-1114051857.html

El gesto de Messi en pleno festejo: no dejó que sus compañeros carguen a Brasil

La alegría en Argentina no tiene fin. Ahora apareció un video de un momento que no se había visto en la trasmisión oficial: un gesto del capitán argentino, Lionel Messi, que sorprendió a muchos.

2021-07-13T01:46+0000

El pitazo final había sonado hacía muy pocos minutos y los argentinos explotaban de euforia luego de 28 años sin ganar ninguna copa. La selección argentina no solo había cortado con esa mala racha, sino que lo había hecho frente a Brasil y en el Maracaná. Un escenario inmejorable. Fue entonces cuando los jugadores comenzaron a festejar frente al poco público que había podido entrar al estadio. Al unísono, cantaron las típicas canciones de cancha mientras saltaban: "¡Dale campeón, dale campeón!".Apenas algunos segundos después, Rodrigo De Paul comenzó a cantar otro de los hits de la albiceleste: "Brasilero, brasilero…. qué amargado se te ve, ¡Maradona es más grande, es más grande que Pelé!". Sin embargo, Messi cortó abruptamente a su compañero y no lo dejó terminar la canción contra Brasil. "No, no", se lo escucha decir al crac argentino mientras lo frena con su dedo índice antes de dar media vuelta y retirarse.El gesto del argentino fue celebrado en las redes sociales. El exjugador de la NBA Manu Ginóbili destacó en su cuenta de Twitter: "Cada vez lo estoy queriendo un poco más. EX CE LEN TE!!".No es el primer gesto de Messi con los brasileros. Tras la final, abrazó y consoló a su rival Neymar, excompañero del Barcelona. Luego, al ídolo brasileño se lo vio sonriendo junto al argentino en la intimidad del plantel campeón en una postal que festejaron todos los que quieren terminar con la violencia y disfrutan del juego limpio.

