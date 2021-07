El contagio con varias cepas del coronavirus podría estimular su variación

https://mundo.sputniknews.com/20210713/el-contagio-con-varias-cepas-del-coronavirus-podria-estimular-su-variacion-1114057477.html

MOSCÚ (Sputnik) — Lo de contraer una persona varias cepas del SARS-CoV-2 podría llevar a que aparezcan nuevas variantes de ese virus, dijo a los periodistas la... 13.07.2021, Sputnik Mundo

"La enfermedad provocada a un mismo tiempo por dos cepas de coronavirus en las personas con un sistema inmune debilitado entraña el peligro de que como resultado de su duradera persistencia en el organismo surja la recombinación genética (intercambio del material genético entre las cepas), lo que contribuiría al surgimiento de nuevas variantes del virus", explicó.Es la razón por la que hay que vacunarse lo más rápido posible para que el virus no se desarrolle dentro de la población y no adquiera la capacidad de modificarse, agregó.Un caso de contagiarse una persona con dos cepas del SARS-CoV-2 se registró en Rusia en 2020, refirió a su vez la experta de dicho Instituto, Anna Speránskaya.Era una mujer de edad avanzada, en su organismo primero prevaleció una cepa, y tras una semana, la otra. Un artículo sobre esa doble infección se publicará dentro de poco en una revista internacional, informó.Según Psheníchnaya, la enfermedad provocada por varias cepas del coronavirus afecta con mayor frecuencia a las personas con el sistema inmune debilitado, en particular a los ancianos, puede tener un desarrollo más grave, pero a menudo simplemente se necesita más tiempo para recuperarse que en el caso de contagiarse con una cepa.

