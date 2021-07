https://mundo.sputniknews.com/20210713/el-705-de-remesas-de-comunidad-andina-en-tercer-trimestre-de-2020-son-de-eeuu-y-espana-1114076621.html

El 70,5% de remesas de Comunidad Andina en tercer trimestre de 2020 son de EEUU y España

El 70,5% de remesas de Comunidad Andina en tercer trimestre de 2020 son de EEUU y España

LIMA (Sputnik) — La Comunidad Andina (CAN) informó que durante el tercer trimestre de 2020 las remesas del extranjero que recibieron los países miembros... 13.07.2021, Sputnik Mundo

"Estados Unidos y España fueron los principales países de origen de las remesas hacia la CAN, sumando solo entre ambos un total de 2.767 millones de dólares que representaron el 70,5% de las remesas reportadas (durante el tercer trimestre del año pasado)", indicó el organismo en un comunicado.La CAN apuntó que de ese total, las remesas de EEUU fueron de 2.038 millones de dólares, mientras que las de España fueron de 729 millones.A estos países le siguieron Chile e Italia, con 257 y 143 millones de dólares respectivamente.Asimismo, se informó que Ecuador y Colombia registraron alzas de 12,7 y 5,4% respectivamente en sus montos; mientras que Bolivia y Perú reportaron bajas de 5,7 y 5,4% respectivamente.Las cifras, obtenidas del documento Estadísticas De Remesas En La Comunidad Andina Tercer Trimestre 2020, indican también que el total de remesas que recibieron los países de la CAN en dicho lapso ascendió a 3.924 millones de dólares, una cantidad 3,7% mayor a los reportado en similar periodo de 2019.

