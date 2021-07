https://mundo.sputniknews.com/20210713/cuba-insta-a-eeuu-a-explicar-supuestas-acciones-contra-la-isla-1114075640.html

Cuba insta a EEUU a explicar supuestas acciones contra la isla

LA HABANA (Sputnik) — El canciller cubano, Bruno Rodríguez, instó a EEUU a que explique si financia o respalda una supuesta operación de comunicación contra la... 13.07.2021, Sputnik Mundo

protestas en cuba 2021

luis lacalle pou

jair bolsonaro

américa latina

cuba

Miles de personas se manifestaron el 11 de julio en distintas ciudades de Cuba exigiendo mejoras económicas al Gobierno.Esas protestas generaron contramarchas de simpatizantes del Gobierno."La respuesta contundente del pueblo hizo fracasar la operación comunicacional y la campaña, aunque hoy se retoma con otros ejes, y el intento de generar una situación de ingobernabilidad y de desorden social", dijo el canciller.Rodríguez afirmó que la operación contra la isla es llevada a cabo por disidentes cubanos en EEUU con apoyo de sectores políticos."En el Gobierno norteamericano, en la mafia anticubana, en sectores de extrema derecha, en la Florida, calculan, aunque se equivocan, que si provocan penurias y promueven líderes artificiales e intentan crear una situación en las redes que no existe en la realidad, pueden lograr sus objetivos. Elementos propios de la guerra no convencional se han empleado en estos días", aseguró el canciller. Rodríguez explicó que existe una compañía en Miami (EEUU, sureste) que comenzó una campaña a favor de la isla, llamada, SOS Cuba, pero que es financiada con fondos del estado de Florida y también realizó acciones violentas contra la embajada de La Habana en Washington.El canciller también denunció que a principios de julio se lanzó una campaña en Twitter denominada como humanitaria.Rodríquez aseguró que eso es un llamamiento a una intervención militar, como ya ocurrió en Yugoslavia en 1999."Una intervención humanitaria, fue lo que sucedió en Yugoslavia en 1999. Los bombardeos de la OTAN fueron una intervención humanitaria no autorizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por ello, los que instigan a eso, están llamando a una intervención militar estadounidense en Cuba, violando nuestras leyes y el Derecho internacional", dijo Rodríguez.El canciller también instó a la red social Twitter a explicar si se cambiaron sistemas de geolocalización de cuentas para mostrar que quienes tuiteaban lo hacían desde Cuba.El canciller también reiteró que los problemas económicos que enfrenta la isla se deben principalmente al bloqueo impuesto por EEUU hace seis décadas.Crítica a BolsonaroAdemás, el canciller cubano, pidió al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que se concentre en mejorar la gestión de la pandemia de COVID-19 en su país y en los hechos de corrupción que lo involucran y no en lo que ocurre en la isla."El presidente de Brasil debería arreglar su negligente actuación que contribuye al lamentable fallecimiento de cientos de miles d brasileños por covid y a aumentar la pobreza", publicó Rodríguez en la red social Twitter.Agregó que Bolsonaro "debería prestar atención a hechos de corrupción que lo involucran y no desviarla mirando superficialmente a Cuba".El presidente ultraderechista de Brasil publicó el 12 de julio en sus redes sociales: "Todo el apoyo y solidaridad al pueblo cubano, que hoy pide con valentía el fin de una dictadura cruel que durante décadas masacra su libertad mientras vende al mundo la ilusión de un paraíso socialista; que la democracia florezca en Cuba y traiga días mejores a su pueblo".UruguayEl canciller cubano también dijo que las declaraciones del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, sobre las manifestaciones en la isla muestran que desconoce la realidad del país caribeño."No sorprenden declaraciones sobre Cuba del Presidente Lacalle Pou, denotando una vez más su desconocimiento de nuestra realidad", publicó el canciller en la red social Twitter.El 12 de julio, Lacalle Pou dijo a la prensa local que "el pueblo cubano está demostrando un coraje digno de elogiar (por las manifestaciones); la libertad es la que mueve al individuo. Llega un momento que a uno lo pueden arrinconar, pero cuando se dan determinadas situaciones, el individuo pelea por su libertad y por la sociedad".Al respecto, el canciller cubano afirmó que "el coraje y la libertad del pueblo cubano se han demostrado durante 6 décadas frente a la agresividad de EEUU, y frente a la provocación".Lacalle Pou afirmó que "Cuba es una dictadura que obviamente no respeta los derechos humanos", y cree que "la comunidad internacional debe ayudar y debe manifestarse sin entrometerse en los asuntos del país".El 13 de julio hubo manifestaciones de cubanos en Uruguay en la avenida 18 de julio, la principal del centro de la capital Montevideo, pidiendo libertad para la isla, según videos difundidos en redes sociales como en la página "Cubanos en el Uruguay" de Facebook.

cuba

