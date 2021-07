https://mundo.sputniknews.com/20210712/venezuela-solidaria-con-cuba-un-nuevo-guion-del-criminal-imperio-1114046445.html

Venezuela solidaria con Cuba: "Un nuevo guión del criminal imperio"

Las protestas en la isla caribeña fueron rechazadas desde Caracas como un nuevo intento de desestabilización por parte de Estados Unidos contra Cuba. Con... 12.07.2021, Sputnik Mundo

Los militantes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no dudan sobre el origen de las protestas en Cuba. Desde la sede de la Embajada cubana en Caracas, el economista y diputado Jesús Farías asegura a Sputnik que toda la estructura de injerencia e intervención del Gobierno de Estados Unidos está detrás de las manifestaciones en la isla caribeña.Farías explica que el bloqueo que impone sobre Cuba hace más de 60 años el Gobierno estadounidense, unido a la pandemia por el COVID-19, han creado una situación compleja para el pueblo cubano, con desabastecimiento de alimentos, medicamentos y deficiencias en el suministro de los servicios públicos. Para Farias, esto no es casual. "Hay eventos sumamente graves, como el despliegue de los jefes de los organismos de seguridad del Gobierno de Estados Unidos, de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de todas las estructuras de injerencia militar en la región, utilizando como base fundamental a Colombia", opina.Farías, junto a otros diputados e integrantes del PSUV realizaron un pronunciamiento de respaldo al pueblo y al Gobierno cubano frente a lo que consideran "un guión del criminal imperio que nuestra patria ha padecido en diversas ocasiones"."Defender a Cuba con dignidad"El diputado Pedro Infante, vicepresidente de movilización del PSUV, leyó un comunicado oficial del partido junto a representantes diplomáticos cubanos y militantes de organizaciones sociales de solidaridad con Cuba.Golpe blando y corredor humanitarioPor su parte, el ministro consejero de la Embajada de Cuba en Venezuela, Luis García, agradeció la manifestación de solidaridad frente a la sede diplomática de su país en Venezuela. "No tengan la menor duda de que después de 60 años resistiendo el bloqueo también resistiremos los intentos de golpes blandos contra la revolución cubana", aseguró."Es cierto que tenemos dificultades, cómo no tenerlas después de 60 años de bloqueo financiero, económico. Entonces en ese contexto no quieren enviar una presunta ayuda humanitaria o establecer corredores humanitarios", señaló el funcionario diplomático refiriéndose a la reavivada solicitud de ayuda humanitaria hecha recientemente por exiliados cubanos en Miami.La cultura, presente y solidariaLa escritora colombo-venezolana María Fernanda Barreto coincide en que Cuba es víctima hoy de la misma receta aplicada ya contra Venezuela y Nicaragua, y señala a Sputnik que la solidaridad con la revolución cubana es un deber, por todo lo que ha hecho no solo por Venezuela, sino por la humanidad. Por último, la reconocida cantautora venezolana Cecilia Todd recordó lo que allí sucedió en el año 2002, durante el golpe de Estado contra Hugo Chávez, cuando grupos anticastristas asediaron durante días la sede diplomática cubana.

