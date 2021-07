https://mundo.sputniknews.com/20210712/unos-ninos-pintando-a-un-caballo-hacen-arder-las-redes-sociales-en-espana--video-1114021909.html

Unos niños pintando a un caballo hacen arder las redes sociales en España | Vídeo

La grabación de un grupo de niños pintando sobre la piel de un caballo ha causado indignación en redes sociales. Algunos usuarios han demandado el cierre del... 12.07.2021, Sputnik Mundo

españa

pintura

caballos

animales

redes sociales

maltrato de animales

Un vídeo ha hecho estallar las redes sociales en España. En este, el protagonista es un caballo blanco. El animal aparece atado a una pared, rodeado de un grupo de niños. Los menores no lo cepillan o acarician. En sus manos, brochas y pinceles cargados de pintura de colores. Su lienzo es el équido, cuya piel luce recubierta de dibujos. Escena que una de las monitoras de la actividad graba y retransmite vía Tik Tok.Las imágenes fueron difundidas por la cuenta de Instagram @lavacastyle, dedicada a la concienciación sobre el trato a los animales. "Los cuadros se pintan en un muro, en un papel en blanco y no en la piel de un ser sintiente", ha recalcado en su publicación en redes. "Con este tipo de educación entenderán que los animales son cosas a las que se les puede hacer todo lo que ellos quieran, porque ellos un día pintaron un caballo y a sus padres les pareció bien", continúa. Denuncian que esta actividad se llevaría a cabo en un centro hípico de Murcia. A pesar de no desvelar el nombre del lugar, se intuye que podría ser el Club de Hípica Vibeca, situado en la localidad de Beniaján. Es más, sobre el lomo del caballo se puede leer la palabra "Vibeca" pintada de color azul. De momento, el club ni ha desmentido ni ha confirmado la acusación. Al parecer, el centro deportivo impartía cursos de verano en el que se encontraba la práctica de "pintar caballos". Motivo por el que varios usuarios en redes sociales piden la clausura del centro. Precisamente, Twitter se ha copado de comentarios en contra de lo que consideran un trato peyorativo contra los animales. En 2018, una imagen similar corrió por Internet. No era en España, sino en Brasil. Sin embargo, la víctima era la misma, un caballo blanco lleno de pintura de colores. Supuestamente se trataba de un tratamiento pedagógico para niños y los pigmentos no afectaban al animal. No obstante, el vídeo causó polémica en todo el mundo. "Recordad que la bondad y la compasión comienzan con saber respetar a los seres más indefensos. Enséñales que los animales también son seres sensibles que merecen respeto", recalcan desde @lavacastyle.

