https://mundo.sputniknews.com/20210712/roy-jones-se-sincera-sobre-la-anorada-pelea-entre-dos-latinos-que-le-hizo-crecer-como-profesional-1114015738.html

Roy Jones se sincera sobre la añorada pelea entre dos latinos que le hizo crecer como profesional

Roy Jones se sincera sobre la añorada pelea entre dos latinos que le hizo crecer como profesional

En una entrevista exclusiva con Sputnik, el púgil estadounidense Roy Jones compartió qué boxeadores latinos protagonizarían la pelea de sus sueños, qué trauma... 12.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-12T16:00+0000

2021-07-12T16:00+0000

2021-07-12T16:00+0000

gente

roy jones

boxeo

entrevistas

deportes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0c/1114013191_0:0:1565:880_1920x0_80_0_0_2c40fdad8665c9711b5707ca596d8620.png

Roy Levesta Jones, Jr., más conocido como Roy Jones, Jr., dejó su huella en la historia del boxeo cuando ganó el título de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de peso pesado, convirtiéndose en el primer campeón medio en ganar un título de peso pesado en más de un siglo. Como profesional, ha conseguido numerosos galardones mundiales en diferentes categorías: desde el peso medio hasta las divisiones de peso pesado.A principios del 2021, fue nombrado embajador del Campeonato Mundial de Boxeo Masculino AIBA que se llevará a cabo del 26 de octubre al 6 de noviembre próximos en Belgrado, la capital de Serbia. Allí, Sputnik tuvo la oportunidad de conversar con el renombrado atleta y descubrir un poco sobre los momentos que marcaron su vida.La pelea de sus sueños, la que nunca fueUna de las peleas que en gran parte decidió lo que es hoy, en realidad nunca llegó a suceder. En sus palabras, desde pequeño soñó con ver algún día el enfrentamiento entre el legendario boxeador panameño Eusebio Pedroza y el no menos reconocido mexicano Salvador Sánchez. Ambos llegaron a titularse como campeones mundiales de peso pluma entre finales de los 70 y principios de los 80.Su enfrentamiento; no obstante, nunca llegó a consagrarse debido a la pronta partida del mexicano. Esta pérdida le hirió de tal manera que, desde entonces, prometió dar lo máximo de sí en el cuadrilátero, para regalarle a los espectadores el grandioso espectáculo que él mismo nunca llegó a ver.Para Roy, la excesiva palabrería es lo que diferencia al boxeo actual del boxeo con el que él creció. "Es por eso que el boxeo ha caído mucho, porque la gente habla mucho, pero luego no puede cumplir con lo que dicen", sentenció.Su amor incondicional por RusiaEl 19 de agosto de 2015, en medio de una profunda crisis entre Rusia y Occidente por el desenlace del conflicto en Ucrania, Roy Jones se reunió con Vladimir Putin mientras este visitaba la ciudad de Sebastopol en Crimea. Ahí le pidió al mandatario que le ayudara con la obtención de la nacionalidad rusa. Poco después, Putin hizo uso de sus facultades para cumplir el pedido de Jones.Desde entonces, dice, se muestra convencido de que en temas de opinión y propaganda no se debería tomar partido por la opinión creada: en vez de esto, es necesario formar una opinión que se base en tu propia experiencia.El boxeador agrega que es un amor que crece y evoluciona. "Ellos me aman, lo sé. Y luego veo lo mucho que me aman y esto me hace amarlos de vuelta", revela.El secreto de su éxitoEl campeón mundial de peso medio también dio un consejo a quienes sueñan con alcanzar el éxito profesional. Jones cree que ni el talento ni el trabajo duro son suficientes por sí mismos y solo dan frutos en su conjunto. Tampoco se debería tener miedo de perder, pues las derrotas son parte de la carrera deportiva.Johnson opina que el secreto de su éxito personal tras retirarse es su sinceridad, pues no es diferente de su imagen pública. Y es que, para él, las palabras siempre deben ir seguidas de hechos.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gente, roy jones, boxeo, entrevistas, deportes