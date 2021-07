https://mundo.sputniknews.com/20210712/medica-venezolana-la-pandemia-ha-fortalecido-nuestro-espiritu-de-lucha-1114036164.html

Médica venezolana: "La pandemia ha fortalecido nuestro espíritu de lucha"

Doctora internacionalista, voluntaria para combatir el ébola en África, directora de un hospital asignado a la atención de pacientes con COVID-19, esta mujer... 12.07.2021, Sputnik Mundo

Zayra Medina es una médica venezolana, intensivista y directora del Hospital Ana Francisca Pérez de León II, en Caracas, en las cercanías de uno de los barrios más grandes de Latinoamérica, el barrio José Félix Ribas.El hospital, construido hace 12 años por instrucciones del entonces presidente Hugo Chávez, es uno de los 46 centros de salud centinelas que las autoridades venezolanas dispusieron para la atención de pacientes con COVID-19 en marzo de 2020 . Carismática e incansable, esta doctora de 57 años de edad piensa que la única manera de combatir eficazmente la pandemia es estando en la primera línea, codo a codo junto a su personal, acompañando de cerca a los pacientes, dándoles aliento, arriesgando su vida para salvar otras."Es muy duro, me he apegado a pacientes, no he dormido durante días haciéndole seguimiento a muchos de ellos, a colegas que han llegado. Los he sacado al sol, los he abrazado y he llorado con ellos cuando ya no había nada por hacer", relata la directora Zayra, quien ha debido comunicar ella misma las malas noticias a familiares de pacientes fallecidos.Mientras se calza el traje de bioseguridad para iniciar su recorrido por las áreas COVID-19, cuenta a Sputnik que para la hora de la despedida el hospital habilitó una sala de vitrina donde "hacemos el dolor más amoroso, porque los familiares necesitan despedirse. Es muy fuerte ir a esa sala, allí está el paciente fallecido, sus familiares, y nosotros estamos con ellos en ese dolor".Para sostener tantos días de presión y angustia, la directora del Pérez de León II ha tenido que trabajar su cuerpo y su espíritu. Ha encontrado herramientas poderosas para no caer en el desconsuelo, como el yoga, la meditación y hasta toca una flauta que lleva consigo para "tomar aire, porque es lo que nos falta cuando nos enfermamos"."No me siento una persona dura, quizá por la investidura o el carácter; pero también soy débil, la vida es de polaridades. También lloro de alegría cuando los pacientes se marchan y nos agradecen la confianza y el trato que le brindamos. Porque también salvamos a muchísimos pacientes", dice.Consultada sobre por qué ha decidido dar esta batalla con ese nivel de entrega, pudiendo dirigir el hospital y hacerlo muy bien desde su despacho, la directora que tiene más de 10 años con esta responsabilidad, responde que los líderes de las nuevas generaciones tienen que ser el ejemplo."De no hacerlo así, tampoco sabría cómo lo está haciendo mi personal, o si están cumpliendo las medidas de bioseguridad, si se están cuidando. Porque sería muy triste que uno de los nuestros se fuera. Hasta el momento, todos estamos con vida y sentimos mucha gratitud por ello", señala.El Hospital Pérez de León II durante la pandemia de COVID-19El Hospital Pérez de León II atendió en lo que va de pandemia a más de 7.000 pacientes con COVID-19, alrededor de 1.000 pasaron por la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con insuficiencia respiratoria aguda (IRA) grave."En el momento más crítico, nuestra UCI llegó a tener, simultáneamente, hasta 90 pacientes en esa condición, que requerían ventilación mecánica invasiva y no invasiva. Hemos tenido momentos complejos, cómo no decirlo, de crisis, pero con todo nuestro personal, que también dio un paso al frente, hemos podido sacar con vida a más del 80% de los pacientes que acudieron a este centro hospitalario", afirma Medina desde el área de bioseguridad del hospital.Desde hace semanas, Venezuela registra alrededor de 1.000 contagios de COVID-19 por día, para un total acumulado de poco más 280.000 infecciones y más de 3.000 fallecimientos, una meseta alta, según el Gobierno de Nicolás Maduro, pero orientada al lento descenso.Estas cifras, muy inferiores a las registradas en otros países de la región, se reflejan en el número y gravedad de los casos ingresados en el hospital, a tal punto que su sala de cuidados intensivos está hoy sin pacientes con coronavirus. "Es una alegría para la humanidad que ninguna cama UCI esté ocupada por pacientes hoy. Es de gran orgullo para nosotros y nos hace pensar y sentir que el paciente está llegando con menos complicaciones porque acude tempranamente al médico, que se está utilizando la medicina preventiva".El Pérez de León II, además, cuenta con todo el arsenal terapéutico: "El paciente tiene aquí todos sus medicamentos, como el antiviral favipiravir, que es de alto costo, o el remdesivir. Estos medicamentos son parte del tratamiento gratuito que entregamos al paciente. El mundo debe ver la labor que hacemos en Venezuela, un gran esfuerzo para que nuestro pueblo reciba una atención de calidad y sin costo alguno", expresa. Pese a la cantidad de pacientes atendidos en simultáneo producto del nuevo coronavirus, el hospital no detuvo su área quirúrgica y en medio de la crisis ha seguido atendiendo las otras patologías. Según su directora, solo en 2020 han operado cerca de 90 aneurismas cerebrales, totalmente gratuitas, cirugías que en cualquier clínica venezolana no cuestan menos de 40.000 dólares.Condena al bloqueoLa doctora Medina es categórica cuando se refiere al bloqueo que ha afectado gravemente la calidad de vida de los venezolanos."Es verdaderamente criminal. Es agarrarnos y ahorcarnos. No están sancionando a un Gobierno, están violando los derechos humanos de todo un pueblo, están violando el derecho internacional humanitario, la Convención de Ginebra. Claro que tenemos déficit de insumos hospitalarios, cómo negarlo, pero este pueblo ha tenido garras, este pueblo y nuestro gobierno han tenido voluntad, y a pesar de ese crimen que es el bloqueo, no hemos dejado a nuestro pueblo desatendido"."¿Cómo hemos podido hacerlo?", se pregunta.Piensa un momento y responde:

